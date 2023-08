Stefan Everts lobt Sohn Liam, wie er das gemacht hat

Der zehnfache Motocross-Weltmeister Stefan Everts spricht über den zweiten Grand-Prix-Sieg seines Sohnes Liam (Red Bull KTM) beim niederländischen Event in Arnheim.

Liam Everts sicherte sich ein einem turbulenten Finish beim niederländischen Motocross-Grand-Prix in Arnheim den Tagessieg in der Klasse MX2. Für den 18-Jährigen war es der zweite GP-Sieg seiner noch jungen Karriere. Vater Stefan fuhr bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2006 sagenhafte 101 Grand-Prix-Triumphe ein und wurde erst in dieser Saison von seinem einstigen Schützling Jeffrey Herlings überflügelt.

«Ich bin glücklich, sehr glücklich», erklärte Stefan Everts (50) in seinem Blog bei gatedrop.com und fügte an: «Liam hat in Teutschenthal seinen ersten Grand Prix gewonnen, einige Leute hatten da aber so ihre Meinung, wie es passiert ist. Lauf 1 in Arnheim war ein gutes Rennen von Liam, es war aber nicht 100-prozentig so, wie ich es gerne gesehen hätte. Liam war in einer guten Position um zu attackieren, ist dann aber gestürzt. Es war schade, zu diesem Zeitpunkt ging das Rennen noch eineinhalb Runden und im Sand können sich die Dinge sehr schnell ändern. Im zweiten Lauf hat er den Holeshot geholt. Lucas Coenen war das ganze Wochenende über sehr schnell und hat die Führung dann übernommen. Liam hat aber den Fokus behalten. Dann wurde es eng mit Jago Geerts – er hat aber weiter Druck gemacht und ist wieder etwas weggekommen. Dann kam Jago nochmals ran. Ich habe gesehen, dass Liam im Finish eine harte Zeit hatte, aber er hat nicht nachgelassen.»

Everts Junior ist nun auf Kurs zum Vize-WM-Titel. Stefan Everts dazu: «Liam muss die Dinge selbst auf dem Bike regeln. In diesem Jahr hat sich viel geändert in unserer Familie – auch für Liam. Er ist ins Werksteam gekommen, hat dort jetzt sehr gute Leute um sich. Auch für mich wurde es Zeit – ich musste etwas zurücktreten, das war nicht ganz so einfach. Es hat sich aber bezahlt gemacht und Liam macht weiter Fortschritte.»

Ergebnisse MX2 Arnheim/NL (20. August):

1. Liam Everts (B), KTM, 3-2

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-1

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS 1-6

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 4-3

5. Andrea Adamo (I), KTM, 2-5

6. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 5-4

7. Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 7-7

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 8-8

9. Isak Gifting (S), GASGAS, 10-9

10. Oriol Oliver (E), KTM, 11-10

11. Emil Weckmann (FIN), Honda, 13-11

12. Scott Smoulders (NL), Honda, 14-14

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-

14. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 19-13

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 27-12

16. Arvid Lüning (S), GASGAS, 17-16

17. Filip Olsson (S), Husqvarna, 16-17

18. David Braceras (E), Kawasaki, 12-26 (DNF)

19. Taylor Hammal (GB), KTM, 23-15

20. Peter König (D), KTM, 15-28 (DNS)

…

25. Jan Krug (D), Husqvarna, 22-21

...

DNS: Sacha Coenen (B), KTM

MX2 WM-Stand nach nach 16 von 19 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 705 Punkte

2. Liam Everts (B), KTM, 633, (-72)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 603, (-102)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 595, (-110)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 511, (-194)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-204)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 462, (-243)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-243)

9. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 460, (-245)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 325, (-380)