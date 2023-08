Romain Febvre: Kawasaki-Vertrag ein Jahr verlängert

MXGP-Ass Romain Febvre wird auch in der Saison 2024 für Kawasaki auf die Jagd nach dem Motocross-WM-Titel gehen und lobt die Zusammenarbeit in den höchsten Tönen.

Kawasaki und der Franzose Romain Febvre haben ihre Zusammenarbeit um ein Jahr verlängert. Der 31-Jährige wird auch 2024 für Kawasaki auf die Jagd nach dem WM-Titel gehen – das wird seine fünfte Saison in Grün.



Febvre, der 2020 zu Kawasaki kam, fährt aktuell entfesselt, sicherte sich in der laufenden Saison bereits sechs Grand-Prix-Siege – und das in den letzten sieben Events.

Der Franzose aus Epinal ist in der WM-Tabelle der einzige ernsthafte verbliebene Herausforderer von Leader Jorge Prado (Red Bull GASGAS), obwohl Febvre den spanischen Grand Prix nach einer Kollision im Quali-Rennen am Samstag auslassen musste. «Ich bin begeistert, dass ich mit Kawasaki weitermachen kann, das war meine erste Wahl», freut sich Febvre. «Wir haben im Winter hart gearbeitet und die neue KX450-SR entwickelt. Mit all den Podiumsplätzen haben wir gezeigt, wie wettbewerbsfähig dieses Motorrad ist. Ich will dieses Paket definitiv für 2024 behalten. Ich fühle mich so wohl auf diesem Motorrad, ich kenne es und die Leute im Team. Wir haben eine großartige Verbindung zueinander. Auf dem gleichen Bike und im gleichen Team zu bleiben ist sicher der beste Weg, um sich auf einen weiteren Anlauf auf den WM-Titel vorzubereiten.»

Febvre sicherte sich 2015 als MXGP-Rookie den WM-Titel bei Yamaha und war dort bis zur Saison 2019 unter Vertrag. Für Kawasaki verpasste Febvre nach dem Finalkrimi von 2021 in Mantua haarscharf den Titel gegen Jeffrey Herlings (Red Bull KTM). Bei der Präsentation der Vertragsverlängerung posierte Febvre mit den Kawasaki-Verantwortlichen Antti Pyrhonen, Shigemi Tanaka und Steve Guttridge.