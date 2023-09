Afyon: Längenfelder (GASGAS) gewinnt Lauf 1

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann den ersten mX2-Lauf zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar, während WM-Leader Andrea Adamo (KTM) stürzte und nur auf P10 ins Ziel kam.

Erster MX2-Lauf zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar: Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS) zog den Holeshot. Dies war bereits der 8. Startsieg für den Deutschen. Noch in der ersten Runde übernahm dann aber der ebenfalls gut gestartete Isak Gifting (GASGAS) die Führung und auch Jago Geerts (Yamaha) ging an Längenfelder vorbei.

WM-Leader Andrea Adamo (KTM) rangierte zu Beginn des Rennens auf P4, doch er stürzte in der dritten Runde und fiel auf Rang 14 zurück. Danach konnte der Sizilianer nur bis auf P10 nach vorne fahren, während sein Teamkollege und Verfolger in der WM-Tabelle, Liam Everts, am Ende auf Rang 3 ins Ziel kam.

Bis zur Hälfte des Rennens rangierte Längenfelder auf P3, bevor er sich in Runde 8 gegen Geerts auf Rang 2 durchsetzen konnte. Danach entbrannte ein spannendes Duell zwischen ihm und Gifting um die Führung. In Runde 10 konnte sich Längenfelder durchsetzen und gewann im Ziel mit einem Vorsprung von 3,1 Sekunden vor Geerts, Everts und van de Moosdijk. Es war bereits der 6. Laufsieg von Längenfelder in der laufenden Saison. Damit verkürzte der Deutsche seinen Rückstand in der WM-Tabelle auf Jago Geerts und Tabellenrang 3 auf 2 Punkte.

Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen stürzte in Runde 3 auf Rang 6 liegend. Der Belgier haderte ohnehin schon mit gesundheitlichen Problemen und musste das Rennen nach seinem Sturz an der Box aufgeben.

MX2, Lauf 1, Afyonkarahisar:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Liam Everts (B), KTM

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5. Isak Gifting (S), GASGAS

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha

8. David Braceras (E), Kawasaki

9. Oriol Oliver (E), KTM

10. Andrea Adamo (I), KTM

11. Emil Weckmann (FIN), Honda

12. Sacha Coenen (B), KTM

13. Jan Pancar (SLO), KTM

14. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

15. Federico Tuani (I), KTM

16. Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna

17. Alireza Hossein Ahmadi Fini (IRN), Honda

18. (DNF) Lucas Coenen (B), Husqvarna