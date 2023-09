Afyonkarahisar (Türkei): Vorschau und Zeitplan

Am ersten September-Wochenende wird im türkischen Afyonkarahisar der 17. Lauf der Motocross-WM ausgetragen. Die Wetterprognosen sind durchwachsen und sagen Regen und Gewitterschauer voraus.

In Afyonkarahisar wird am ersten September-Wochenende der Große Preis der Türkei ausgefahren. Die Wetterprognosen sagen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Regen voraus. Am Sonntag werden in den Morgenstunden sowie am späteren Nachmittag sogar Gewitter erwartet.

In der MXGP-Klasse ist der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado weiterhin auf Titelkurs und obwohl der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre beim letzten WM-Lauf in Arnheim (NL) seinen 6. Grand-Prix-Sieg feiern konnte, beträgt sein Rückstand zur Spitze immer noch 92 Punkte. Der schweizerische Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer bleibt auf gutem Wege, die Saison auf dem dritten Podiumsrang zu beenden.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 16 von 19:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 821

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 729, (-92)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 652, (-169)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 600, (-221)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 542, (-279)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 498, (-323)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-365)

8. Alberto Forato (I), KTM, 414, (-407)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 295, (-526)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 260, (-561)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 150, (-671)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 140, (-681)

20. Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-706)

In der MX2-Klasse dürfen wir uns auf eine Fortsetzung des Duells zwischen Jago Geerts(Yamaha) und Simon Längenfelder (GASGAS) im Kampf um Tabellenrang 3 freuen. Die Spitze ist mittlerweile fest in der Hand des Red-Bull-KTM-Werksteams. Andrea Adamo führt die Tabelle mit einem Vorsprung von 72 Punkten vor Liam Everts an.

MX2 WM-Stand :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 705

2. Liam Everts (B), KTM, 633, (-72)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 603, (-102)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 595, (-110)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 511, (-194)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-204)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 462, (-243)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-243)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 460, (-245)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 325, (-380)

Im Rahmenprogramm starten die Damen zu ihrem Saisonfinale. Die Neuseeländerin Courtney Duncan ist in der besten Position, ihren 4. WM-Titel zu gewinnen. Die EMX250 startet zu ihrem 9. und vorletzten Event.

So können die Rennen in Afyonkarahisar verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 02. September 2023 *)

11:00 - Studio Show mit Paul Malin



13:55 - WMX Lauf 1

14:40 - EMX250 Lauf 1



15:25 - MX2 Qualifikationsrennen

16:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 03. September 2023

08:53 - WMX Lauf 2

10:25 - EMX250 Lauf 2



12:00 - MX2 Wertungslauf 1

13:00 - MXGP Wertungslauf 1



15:00 - MX2 Wertungslauf 2

16:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr