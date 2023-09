Simon Längenfelder (GASGAS): Dritte Pole in Afyon

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar, während Tabellenführer Andrea Adamo (KTM) leer ausging.

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder das Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar. Damit sicherte er sich bereits die dritte Pole in der laufenden Saison.

Das Rennen begann noch bei trockenen Witterungsbedingungen. Während des Rennens kam heftiger Sturm auf und die letzten 3 Runden waren von starken Regenfällen geprägt.

Simon Längenfelder zog den Holeshot vor Roan van de Moosdijk (Husqvarna), Liam Everts und WM-Leader Andrea Adamo (beide KTM). Adamo fuhr Everts in der ersten Runde ins Heck, kippte um und musste danach eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Das gesamte Feld bestand aber nur aus 18 Fahrern, so dass er schnell wieder in den Bereich der Top-10 und damit in die Punkteränge fahren konnte.

Auf P10 rangierte Camden Mc Lellan (Honda), der sich seinen WM-Punkt in einem harten Duell zurückholen wollte. In der letzten Runde platzierte der Südafrikaner einen Konter, holte sich P10 und damit einen WM-Punkt zurück, während Adamo leer ausging.

'Liamski' kämpfte sich zunächst mit einem gekonnt eingefädelten Überholmanöver an Roan van de Moosdijk vorbei auf P2 und schloss danach die Lücke zu Leader Längenfelder. In der letzten Runde war er am Hinterrad des Deutschen, doch zum Überholen reichte es am Ende nicht mehr.

Everts sicherte sich mit Rang 2 weitere 9 WM-Punkte, während Tabellenführer Adamo leer ausging. Damit konnte 'Liamski' seinen Rückstand zur Spitze von 72 auf 63 Punkte verkürzen. Jago Geerts (Yamaha) kämpfte sich nach mäßigem Start von P5 an Emil Weckmann (Honda) vorbei und beendete das Rennen auf P4. Geerts auf Tabellenrang 3 und Längenfelder auf P4 der Tabelle trennen jetzt nur noch 5 Punkte.

Nachdem Regen und Sturm in Afyonkarahisar weiter zunahmen, wurde der Start des MXGP-Qualifikationsrennens um eine halbe Stunde verschoben.

MX2 Qualifikationsrennen Afyonkarahisar:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Liam Everts (B), KTM

3. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

4. Jago Geerts (B), Yamaha

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

7. Isak Gifting (S), GASGAS

8. David Braceras (E), Kawasaki

9. Emil Weckmann (FIN), Honda

10. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

11. Andrea Adamo (I), KTM

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Sacha Coenen (B), KTM

16. Federico Tuani (I), KTM

17. Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna

18. Alireza Hossein Ahmadi Fini (IRI), Honda

MX2 WM-Stand :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 705

2. Liam Everts (B), KTM, 642, (-63)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 610, (-95)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 605, (-100)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 517, (-188)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-204)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 470, (-235)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 465, (-240)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-243)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 325, (-380)