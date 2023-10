TM kehrt 2024 mit Yago Martinez in die MX2-WM zurück

Im kommenden Jahr wird TM mit dem spanischen MX2-Piloten Yago Martinez in die WM zurückkehren. Außerdem ist ein Engagement in der EMX125 geplant. Der EMX-Fahrer wurde noch nicht bekanntgegeben.

Der letzte Werkseinsatz der italienischen Motorradmanufaktur TM war 2018. Am 7. Oktober 2018 bestritt der damalige Werksfahrer Max Nagl in RedBud (USA) das Motocross der Nationen und belegte in der OPEN Klasse die Plätze 11 und 6. Danach wurde es ruhig um die Italiener.

6 Jahre nach ihrem Rückzug plant TM im kommenden Jahr eine Rückkehr ins WM-Paddock und diesmal in der MX2-WM. Als Fahrer wurde der Spanier Yago Martinez engagiert. Mit der TM mit der etwas speziellen Bezeichnung TM MX 250 ES Fi 4T soll Yago an der MX2-WM sowie an den italienischen MX Meisterschaften sowie an der italienischen Pro Prestige Elite Serie teilnehmen.

«Wir freuen uns sehr, wieder an der Motocross-Weltmeisterschaft teilnehmen zu können», erklärte TM Moto Racing Manager Massimiliano Constantini, Seit 2018 haben wir nicht mehr an der Motocross-WM teilgenommen. Für ein so kleines Unternehmen wie TM ist es ein großer Schritt. Wir freuen und, mit Yago einen guten Fahrer engagiert zu haben. Wir glauben an sein Potenzial. Er hat eine unglückliche Zeit hinter sich und kommt jetzt wieder auf sein normales Level zurück. Wir sind sehr gespannt, wie konkurrenzfähig unser Bike ist. Neben der MX2-WM werden wir auch an der EMX125 teilnehmen und in Kürze einen Fahrer bekanntgeben.»