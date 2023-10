Tim Gajser: Startposition dem Teamkollegen überlassen

Tim Gajser in den Farben des slowenischen Teams

MXGP-Honda-Star Tim Gajser haderte mit seiner eigenen Performance im Rahmen des Motocross of Nations in Ernée und musste einsehen, dass im Moment gegen Jett Lawrence kein Kraut gewachsen ist.

Für die europäischen Asse war das «MXoN» der Ausklang der Saison. Auf der glatten Piste, die vor allem die US-Stars vor Probleme stellte, waren die Europäer stark. Lediglich gegen Jett Lawrence (20) war bei keinem der GP-Fahrer ein Kraut gewachsen. Am Samstag flog Lawrence an den europäischen Assen wie Febvre, Seewer und Gajser nahezu vorbei.

HRC-Star Tim Gajser (27) musste im ersten Rennen am Sonntag seinen Markenkollegen aus Australien bei dessen entfesselter Aufholjagd noch in der letzten Runde passieren lassen. Interessant: Gajser hatte vor dem Rennen die innere Startposition (P8) seinem MX2-Kollegen Jan Pancar (KTM) überlassen, kam somit von sehr weit außen in die erste Kurve.

«Es war nett, die Saison hier ausklingen zu lassen, auch wenn ich das Gefühl, dass meine Ergebnisse besser hätten sein können», bestätigte Gajser, der sichtlich Probleme hatte mit der vor allem am Samstag sehr glatten und trockenen Piste.

Der fünffache Weltmeister konnte am Sonntag in beiden Rennen nicht nach vorne fahren, war im ersten Rennen nach Runde 1 nur auf P10. «Die Plätze 7 und 5 sind nicht das, wo ich in den Rennen eigentlich sein möchte. Aber es war hart, wenn einem nicht der Start gelingt, gegen derartige Konkurrenz Sprünge nach vor zu machen.»

Gajser konnte sich aber immerhin mit P9 für Slowenien trösten – zum Beispiel noch vor Großbritannien: «Es war immer noch ein gutes Gesamtergebnis mit Platz 9, was unser bisher bestes Ergebnis ist. Daher bin ich überwältigt und möchte Jan [Pancar] und Miha [Bubnic] zu ihrer fahrerischen Leistung gratulieren. Jetzt wechselt der Fokus auf 2024 und ich freue mich darauf, mit dem Team zu arbeiten und zu versuchen, einen weiteren WM-Titel zu gewinnen.»

MXoN-Ergebnis Nationenwertung, Ernée (8.10.):

1. Frankreich, 14 Punkte

2. Australien, 34

3. Italien, 43

4. Deutschland, 47

5. Belgien, 55

6. Schweiz, 55

7. Spanien, 59

8. USA, 65

9. Slowenien, 85

10. Großbritannien, 89

11. Estland, 91

12. Lettland, 109

13. Südafrika, 127

14. Neuseeland, 137

15. Tschechische Republik, 150

16. Norwegen, 157

17. Brasilien, 159

18. Finnland, 171

19. Niederlande, 44/DNS

20. Schweden, 106