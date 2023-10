Längenfelder (GASGAS): «Nicht leicht gegen die 450er»

Team Germany war mit Ken Roczen (Suzuki), Tom Koch (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS) für das MXoN in Ernée stark aufgestellt. Besonders Längenfelder überzeugte im Kampf mit dem MX2-Bike gegen die 450er-Piloten.

Beim 76. Motocross der Nationen im französischen Ernée fuhr Simon Längenfelder seine MX2-GASGAS. Der 19-Jährige hatte stellenweise etwas Pech, ließ sich aber nicht beirren und gab alles. Am Samstag lief die Qualifikation klassenintern ab. Somit musste der Franke sich weitestgehend nur mit bekannten Gesichtern auf der Strecke auseinandersetzen. Nur Lokalmatador Tom Vialle (KTM) konnte sich in der letzten Runde die Führung schnappen und Längenfelder auf Platz 2 verweisen.

Am Sonntag wurden die Klassen gemischt und beim Aufeinandertreffen von MXGP gegen MX2 hatten es die kleinen Bikes naturgemäß schwerer. Dennoch schoss Längenfelder hervorragend aus dem Gate und sorgte für eine gute Ausgangsbasis. «Ich hatte einen extrem guten Start! Dann bin ich leider etwas zu eng gefahren, war etwas steif und bekam leichten Armpump. Ich hatte gehofft, dass es weggeht, aber es ist das ganze Rennen geblieben. Erst am Ende wurde es etwas besser. Die Strecke und auch gegen die 450er zu fahren war nicht einfach. Deshalb war Platz 14 auch okay», erklärte Längenfelder im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Nach einer kurzen Pause ging es dann gleich in den zweiten Lauf. Diesmal traf MX2 auf die Open-Kategorie, in der man mit 250ccm bis 450ccm fahren durfte. Die meisten MX-Piloten entschieden sich für das Big-Bike. «Für den zweiten Lauf war ich noch motivierter, weil die Open-Klasse nicht ganz so stark wie die MXGP war. Ich bin nicht ganz perfekt aus dem Start gekommen und war mittendrin. Vor mir sind dann zwei Leute gestürzt, und ich konnte nicht mehr ausweichen. Ich bin darüber gefahren und auch hingefallen – so wie zehn andere Fahrer auch», schilder der GASGAS-Pilot. «Ich war fast Letzter, habe mich aber schnell wieder gut gefühlt. Ich konnte mich bis auf Platz 11 vorarbeiten, weil ich wirklich alles gegeben habe. Leider hat es dann am Ende nicht für den dritten Platz gereicht, trotzdem war es extrem cool.»

Mit den Ergebnissen von Ken Roczen (2/3) und Tom Koch (17/25) schaffte es das deutsche Team auf einen ausgezeichneten vierten Platz.

Rennen 3: OPEN/MXGP

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Ken Roczen (D), Suzuki

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Romain Febvre (F), Kawasaki

8. Alberto Forato (I), KTM

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Liam Everts (B), KTM

11. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12. Harri Kullas (EST), Yamaha

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Jago Geerts (B), Yamaha

15. Valentin Guillod (CH), Honda

16. Dean Ferris (AUS), Yamaha

17. Pauls Jonass (LT), Honda

18. Aaron Plessinger (USA), KTM

19. Alvin Östlund (S), Honda

20. Christian Craig (USA), Husqvarna

21. Tanel Leok (EST), Husqvarna

…

25. Tom Koch (D), KTM

Rennen 2: OPEN/MX2

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Valentin Guillod (CH), Honda

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS

12. Dean Ferris (AUS), Yamaha

13. Camden Mc Lellan (ZA), Honda

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Josh Gilbert (GB), Honda

16. Christian Craig (USA), Husqvarna

17. Tom Koch (D), KTM

18. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

19. Lucas Coenen (B), Husqvarna

20. Harri Kullas (EST), Yamaha

21. Kevin Horgmo (N), Kawasaki

22. Oriol Oliver (E), KTM

...

DNS: Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Rennen 1: MXGP/MX2

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Jett Lawrence (AUS), Honda

7. Tim Gajser (SLO), Honda

8. Tom Vialle (F), KTM

9. Jago Geerts (B), Yamaha

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12. Alberto Forato (I), KTM

13. Pauls Jonass (LAT), Honda

14. Simon Längenfelder (D), GASGAS

15. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

17. Ben Watson (GB), Beta

18. Andrea Adamo (I), KTM

19. Lucas Coenen (B), Husqvarna

20. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

…

24. Oriol Oliver (E), KTM

25. Jan Pancar (SLO), KTM

26. Gody Cooper (NZL), GASGAS

27. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Ergebnis Nationenwertung:

1. Frankreich, 14 Punkte

2. Australien, 34

3. Italien, 43

4. Deutschland, 47

5. Belgien, 55

6. Schweiz, 55

7. Spanien, 59

8. USA, 65

9. Slowenien, 85

10. Großbritannien, 89

11. Estland, 91

12. Lettland, 109

13. Südafrika, 127

14. Neuseeland, 137

15. Tschechische Republik, 150

16. Norwegen, 157

17. Brasilien, 159

18. Finnland, 171

19. Niederlande, 44/DNS

20. Schweden, 106