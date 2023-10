Jorge Prado (GASGAS): US-Supercross oder WM?

Weltmeister Jorge Prado will in den USA Supercross testen

Der spanische MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) denkt darüber nach, in die USA zu wechseln, um dort an den Supercross-Meisterschaften teilzunehmen. Am kommenden Mittwoch bricht er nach Amerika auf.

«Am Mittwoch werde ich in die USA fliegen» erklärte der spanische MXGP-Weltmeister am Rande des Motocross der Nationen in Ernée gegenüber Vitalmx.com. «Dort werde zweieinhalb Wochen lang nur Supercross fahren. Ich möchte wissen, wie sich Supercross mit der 450er anfühlt. Ich bin ein 450er-Fahrer und Weltmeister in dieser Klasse. Es ist undenkbar, in die 250er Klasse zurückzukehren. Das macht für mich keinen Sinn.»

Für den MXGP-Weltmeister geht es um seine Zukunft und um die Frage, ob er nächstes Jahr weiter in der WM starten und seinen WM-Titel verteidigen will. Alternativ könnte er in die USA wechseln, um an den Supercross-Meisterschaften teilzunehmen. In den USA gab es in diesem Jahr viel Geld zu verdienen. Allein in den SMX-Playoffs wurden 10 Millionen US Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet.

«Dieser Schritt ist jetzt wichtig für mich», sagte der Spanier. «Das Thema Supercross hatte ich schon immer im Hinterkopf. Ich möchte wissen, ob ich in dieser Disziplin gut bin und ob es mir gefällt oder nicht. Falls es mir Spaß macht, kann ich darüber nachdenken, in Zukunft Supercross zu fahren. Wenn es mir keine Freude bereitet, dann werde ich in der MXGP bleiben und für den Rest meiner Karriere einen klaren Kopf haben», erklärte Prado gegenüber Lewis Phillips von Vitalmx.com.