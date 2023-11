Sacha und Lucas Coenen bleiben vorerst in Europa

Sacha Coenen und Lucas Coenen werden vorerst in der MX2-WM bleiben. Sie erhielten einen Mehrjahresvertrag bei Red Bull KTM bzw. Nestaan Husqvarna. Das Thema USA ist aber für die 16-jährigen Talente nicht vom Tisch.

Das talentierten belgischen Coenen-Zwillingspaar bleibt vorerst in der Motocross WM. Die Brüder selbst hatten in der Vergangenheit die Möglichkeit in Betracht gezogen, in die USA zu wechseln. Die erst 16 Jährigen Brüder haben nun ihre Werksverträge für mehrere Jahre verlängert. Sacha wird Werksfahrer bei Red Bull KTM bleiben und Lucas verbleibt im Team Nestaan Husqvarna.

Ob die Coenen-Brüder die WM als Sprungbrett in Richtung Amerika nutzen, wird die Zukunft zeigen. 2024 wird das KTM MX2-Werksteam also wieder mit 3 Fahrern antreten: Andrea Adamo, Liam Everts und Sacha Coenen#. In der MXGP-Klasse wird KTM 2024 mit Jeffrey Herlings ausrücken.

Nestaan Husqvarna geht im kommenden Jahr mit Lucas Coenen und Kay de Wolf in der MX2-Kategorie an den Start. Auch Lucas hat einen Mehrjahresvertrag als Husqvarna-Werksfahrer unterzeichnet. Für die MXGP wurde Mattia Guadagnini unter Vertrag genommen.