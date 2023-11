Weltmeister Andrea Adamo (KTM): Der Self-made-Man

Am Ziel ihrer Träume: Mama Lina, Andrea Adamo und Papa Nino

In einem Blog beschreibt sich der neue Motocross-MX2-Champion Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing) selbst und verrät auch einige private Details aus seinen Anfängen im Sport.

Mit Andrea Adamo sicherte sich 2023 ein eigentlicher Außenseiter den WM-Titel in der MX2-Klasse der Motocross-WM. Der Italiener beendete das Jahr 2022 mit nur einem Podestplatz noch auf Gesamtrang 8, holte sich in diesem Jahr aber mit konstanten Leistungen den MX2-WM-Titel und machte im Gegensatz zum erklärten belgischen Favoriten Jago Geerts (Yamaha), der sich zweimal verletzte, kaum Fehler.

Adamos Anfänge im Motocross gestalteten sich aber alles andere als einfach. «Ich komme aus einem kleinen Dorf auf Sizilien», beschreibt der 20-Jährige. «Da gab es eher wenige Pisten in der Umgebung. Es war als Kind dementsprechend schwer, Rennstrecken für das Training zu finden.»

Adamo atmet nun als Red Bull-KTM-Werksfahrer in seiner Wahlheimat Belgien täglich Motocross. Er ist zudem mit der Tochter von Ex-MX-Star und Teambesitzer Corrado Maddii liiert. Adamo: «Als ich zehn Jahre alt war, haben meine Eltern entschieden, dass wir in den Norden Italiens in die Nähe von Bologna ziehen. Dort war es mit dem Training dann deutlich einfacher.»

Adamo, der drei jüngere Geschwister hat, lernte schnell, auf eigenen Beinen zu stehen. «Meine Eltern mussten arbeiten, sie konnten nicht immer zu den Rennen. Ich musste als Kind ziemlich schnell aufwachsen. Aber ich habe es auch genossen, alleine zu sein. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt – zu kochen, Wäsche zu waschen und all meine Dinge zu erledigen.»

Und der Sizilianer verrät weiters: «Ich esse gerne – Pizza, Pasta Carbonara und natürlich Fleisch. Ich mag es auch zu kochen. Ich bin hinter dem Herd eigentlich wirklich gut.»

Seine WM-Krone holte sich der zweifache GP-Sieger Adamo noch dazu beim Heim-Event im Kult-Ort von Maggiora. «Der WM-Titel macht mich wirklich stolz. Es war der Traum, seit ich ein Kind war, und ich bin allen sehr dankbar, die um mich herum waren.»

MX2-WM-Endstand 2023 nach 19 Grands Prix:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 826 Punkte

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4. Liam Everts (B), KTM, 734

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394