Spanien Grand-Prix: Pole für Kay de Wolf (Husqvarna)

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Spain in Arroyomolinos vor Simon Längenfelder (GASGAS) und Liam Everts (KTM).

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Spain in Arroyomolinos: Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer und WM-Leader Kay de Wolf setzte sich vom Start weg an die Spitze des Feldes und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 3 Sekunden vor dem deutschen GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder. De Wolf konnte damit seine WM-Führung um einen weiteren Punkt gegenüber Längenfelder ausbauen.

Dritter wurde Liam Everts (Red Bull KTM), der bei seinem ersten WM-Rennen in dieser Saison eine kämpferisch starke Leistung zeigte. Der Belgier setzte sich gegen seine beiden Teamkollegen Andrea Adamo und Sacha Coenen durch.

Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup startete im Bereich von Rang 10 und fuhr bis auf Rang 4 nach vorne. Damit verbesserte sich der Däne in der WM-Tabelle von P4 auf Rang 3.

MX2 Qualifikationsrennen Arroyomolinos:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Liam Everts (B), KTM

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph

6. Andrea Adamo (I), KTM

7. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS

8. Sacha Coenen (B), KTM

9. Thibault Benistant (F), Yamaha

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

MX2 WM-Stand:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 66 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 59, (-7)

3. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 44, (-22)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 42, (-24)