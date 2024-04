Trentino: Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

Der niederländische WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten MX2-Lauf zum Grand-Prix of Trentino in Pietramurata vor Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant und Liam Everts (KTM). Längenfelder nach Crash auf P8.

Erster MX2-Lauf zum Grand-Prix of Trentino in Pietramurata bei frühlingshaften Wetterbedingungen vor dem Panorama der Dolomiten: Die Probleme, die Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen im Qualifikationsrennen am Samstag zur Aufgabe zwangen, hatten ihre Ursache in einer Schulterverletzung, die er sich schon vor dem Grand-Prix-Wochenende zugezogen hatte. Coenen klagte über Schmerzen und hielt nur ein paar Runden durch.

Sein Zwillingsbruder, Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen, zog zum fünften Mal in dieser Saison den Holeshot und führte das Rennen fünf Runden lang an, bevor der niederländische WM-Leader Kay de Wolf die Lücke schloss, seinerseits die Führung übernahm und danach das Rennen von der Spitze aus kontrollierte.

Simon Längenfelder (GASGAS) hatte keinen optimalen Start, kämpfte sich in die Top-10 und erreichte P7 in Runde 7, doch ein Sturz warf ihn wieder auf Rang 10 zurück. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben und kämpfte sich bis zum Ende wieder auf P8 zurück.

Polesetter Andrea Adamo (KTM) startete auf P4 und lieferte sich ein rundenlanges Duell mit seinem belgischen Teamkollegen Sacha Coenen. Nachdem er den Belgier überholt hatte, verlor der Sizilianer das Gleichgewicht und kippte in die Streckenbegrenzungsbarriere, wodurch er auf P7 zurückfiel.

Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup befand sich auf Podiumskurs, fiel am Ende aber auf Rang 9 zurück. Auch Sacha Coenen fiel kurz vor dem Rennende zurück und blieb ohne Punkte. De Wolf gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor Benistant, Everts und Elzinga.

Der gehandicapte Lucas Coenen betrieb auf P10 Schadensbegrenzung und Yago Martinez holte erste WM-Punkte für das MX2-TM-Werksteam.

MX2 Lauf 1, Grand Prix of Trentino:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Liam Everts (B), KTM

4. Rick Elzinga (NL), Yamaha

5. Camden McLellan (ZA), Triumph

6. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS

7. Andrea Adamo (I), KTM

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS

9. Mikkel Haarup (DK), Triumph

10. Lucas Coenen (B), Husqvarna

11. Oriol Oliver (E), KTM

12. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

13. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki

15. Kay Karssemakers (NL), Fantic

16. Yago Martinez (E), TM

17. Hakon Osterhagen (N), Honda

18. David Braceras (E), Fantic

19. Jens Walvoort (NL), KTM

20. Julius Mikula (CZ), KTM

…

25. Jan Krug (D), Husqvarna

...

30. (DNF) Sacha Coenen (B), KTM