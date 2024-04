Trentino: Febvre (Kawa) auf Pole, Probleme für Prado

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre das MXGP Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Trentino in Pietramurata während Jorge Prado zweimal seine Sitzbank verlor.

MXGP-Qualifikationsrennen in Pietramurata, Grand-Prix of Trentino: Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann bei bestem Frühlingswetter den Holeshot vor WM-Leader Jorge Prado (GASGAS). Der spanische Titelverteidiger geriet ausgangs der ersten Runde in Probleme: Nach einem Sprung verlor er seine Sitzbank, musste die Runde im Stehen zu Ende bringen, um in langsamer Fahrt die Box anzusteuern. Dort wurde eine neue Sitzbank aufgesteckt und mit Tape provisorisch fixiert. Prado nahm das Rennen vom Ende des Feldes wieder auf und erreichte noch die Top-20, wobei er in der letzten Runde seine Sitzbank erneut verlor. Der Titelverteidiger beendete das Rennen frustriert und ohne Punkte auf P17, während sich Romain Febvre (Kawasaki) mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg 10 WM-Punkte gutschreiben lassen konnte und sich damit in der WM-Tabelle von P4 auf Rang 3 verbesserte. Prados Vorsprung in der WM-Tabelle schmolz durch diesen Nuller von 17 auf 8 Punkte zusammen.

HRC-Werksfahrer Tim Gajser wurde mit 11,9 Sekunden Rückstand Zweiter. Der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff rangierte von Anfang an in der Spitzengruppe des Rennens und wurde am Ende Dritter. Der wegen Rippenprellungen angeschlagene Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings startete im Bereich von P5 und erreichte das Ziel auf P4 vor dem schweizerischen Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer.

Der schweizerische Honda-Pilot Valentin Guillod flog nach ausgezeichnetem Start in der Anfangsphase des Rennens heftig ab, fiel ins Mittelfeld zurück und legte danach eine Aufholjagd hin, die ihm am ende P9 und 2 WM-Punkte einbrachte. Kevin Brumann (Husqvarna) beendete das Rennen auf P24.

Die deutschen MXGP-Piloten qualifizierten sich auf den Rängen 16 (Tom Koch), 19 (Maximilian Spies), 30 (Mark Scheu) und 38 (Justin Trache).

MXGP Qualifying Race Grand-Prix of Trentino

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

6. Pauls Jonass (LT), Honda

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Cornelius Toendel (N), KTM

9. Valentin Guillod (CH), Honda

10. Ben Watson (GB), Beta

…

16. Tom Koch (D), KTM

17. Jorge Prado (E), GASGAS

18. Tim Edberg (S), Honda

19. Maximilian Spies (D), KTM

…

24. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

…

30. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

38. Justin Trache (D), Yamaha

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 174 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 166, (-8)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 133, (-41)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 132, (-42)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 118, (-56)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 105, (-69)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 94, (-80)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 91, (-83)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 64, (-110)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 63, (-111)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 62, (-112)

…

16. Tom Koch (D), KTM, KTM, 30, (-144)

17. Brian Bogers (NL), Fantic, 26, (-148)

18. Maximilian Spies (D), KTM, 22, (-152)

...

22. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 7, (-167)