Lucas Coenen (Husky) gewinnt Frankreich-Grand-Prix

Mit souveränen Siegen in beiden Wertungsläufen gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of France in Jean-d'Angély. Simon Längenfelder (GASGAS) verteidigte mit einem 4-3- Ergebnis WM-Rang 2.

Polesetter Lucas Coenen übernahm beim Start zum zweiten Lauf die Strategie seines Teamkollegen Kay de Wolf, der im ersten Lauf am Gatter ganz links außen startete und die Grasnarbe am Streckenrand nutzte, um mehr Traktion zu bekommen. Lucas Coenen hatte aber als Polesetter das erste Gate-Pick und deshalb musste de Wolf am Start zum zweiten Lauf auf die gegenüberliegende rechte Seite ausweichen.

Der Start fand noch unter trockenen Bedingungen statt und erneut zog Leichtgewicht Sacha Coenen (KTM) den Holeshot vor Simon Längenfelder, Lucas Coenen und Mikkel Haarup. Haarup wirkte nach dem Zwischenfall mit Simon Längenfelder im ersten Lauf etwas angefressen und kreuzte die Spur des Deutschen, weshalb dieser ein paar Positionen verlor. Längenfelder ließ sich aber nicht provozieren und zog sein Rennen durch, während Haarup weiterhin aggressiv zur Sache ging. Das ging für den Dänen aber komplett nach hinten los, denn er touchierte mit seinem Vorderrad das Hinterrad Längenfelders und lag wieder am Boden.

In der zweiten Runde ging Lucas erneut an seinem Bruder Sacha vorbei und fuhr danach an der Spitze sein eigenes Rennen. Nachdem sich WM-Leader Kay de Wolf gegen Längenfelder durchgesetzt hatte und Sacha Coenen erneut gestürzt war, stabilisierten sich die Verhältnisse an der Spitze. In den letzten 3 Runden begann es erneut zu regnen. Das änderte aber nichts mehr am totalen Erfolg von Lucas Coenen, der in St. Jean-d'Angély alles gewann, was es zu gewinnen gab. Damit verbesserte sich der Belgier auch in der WM-Tabelle von Rang 5 auf Rang 3. nach 7 von 20 WM-Läufen beträgt sein Rückstand zu Längenfelder und Rang 3 nur noch 7 Punkte.

Zweiter auf dem Podium wurde Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf, der seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 52 Punkte gegenüber seinem Verfolger Simon Längenfelder (GASGAS) ausbauen konnte. Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM) wurde mit einem 2-4-Ergebnis Dritter.

Simon Längenfelder wurde mit einem 4-3-Ergebnis Vierter der Tageswertung. Vor dem Deutschland-Grand-Prix kann der Deutsche seiner Schulter eine kleine Ruhepause von knapp zwei Wochen gönnen. Aber er kommt am ersten Juni-Wochenende als Zweiter der WM-Tabelle in den Talkessel.

Ergebnis MX2, St. Jean-d'Angély:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-2

3. Andrea Adamo (I), KTM, 2-4

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-3

5. Liam Everts (B), KTM, 6-5

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-6

7. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 7-8

8. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 8-10

9. Oriol Oliver (E), KTM, 14-7

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-11

...

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Tom Guyon (F), GASGAS

MX2 WM Stand nach 7 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 342 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 290, (-52)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 283, (-59)

4. Liam Everts (B), KTM, 268, (-74)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 257 (-85)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-116)

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 216, (-126)

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 211 (-131)

9. Sacha Coenen (B), KTM, 159, (-183)

10. Camden McLellan (ZA), Triumph, 126, (-216)