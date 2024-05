Thibault Benistant fällt mit Halswirbelbruch aus

Bei seinem Crash im Qualifikationstraining von St. Jean-d'Angély, dem Grand Prix of France, zog sich Lokalmatador und Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant einen Bruch des Halswirbels C5 zu.

Der französische Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant stürzte im Qualifikationstraining von St. Jean-d'Angély am Samstagvormittag. Vor ihm ging sein Landsmann Tom Guyon (GASGAS) nach einem Sprung zu Boden. Beide Piloten mussten medizinisch versorgt werden und konnten am Samstag nicht am Qualifikationsrennen teilnehmen.

«Ich bin in ein tiefes Loch gesprungen und wurde komplett zusammengestaucht», erklärte Guyon später. Während Guyon den Crash weitgehend unbeschadet überstand, zog sich der 22-jährige Benistant einen Bruch des Halswirbels C5 zu. Lähmungserscheinungen hatte der Franzose glücklicherweise nicht zu beklagen. Dennoch wird Benistant für mehrere Wochen ausfallen.

Benistant zählte zu dem engeren Kreis der Titelfavoriten und belegte nach 6 von 20 WM-Läufen Platz 4 in der WM-Tabelle.