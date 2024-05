Lucas Coenen (Husqvarna): Pole in St. Jean-d'Angély

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen gewann das MX2 Qualifikationsrennen in St. Jean-d'Angély vor dem Franzosen Marc Antoine Rossi (GASGAS) und WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna). Längenfelder auf Platz 7.

Vor dem MX2-Qualifikationsrennen begann es zu regnen, so dass die Piste in St. Jean-d'Angély aufweichte und die Fahrer mit schlammigen Bedingungen zu kämpfen hatten.

Der französische Lokalmatador und momentan Vierte der MX2-WM-Tabelle, Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant, ging im Qualifikationsrennen hart zu Boden, nachdem er in das Wrack seines gestürzten Landsmannes Tom Guyon (GASGAS) krachte. Beide Franzosen mussten medizinisch versorgt werden und beide konnten nicht zum Qualifikationsrennen antreten.

Bereits in der ersten Kurve nach dem Start zum Quali-Race krachte es, nachdem Sacha Coenen (KTM) die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Boden ging. Sein Zwillingsbruder, der belgische Husqvarna-Werksfahrer Sacha Coenen kam einigermaßen gut durch die erste Streckenpassage, ging in Führung und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Lucas gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 20 Sekunden vor Red Bull KTM-Werksfahrer Liam Everts und dem Franzosen Marc Antoine Rossi (GASGAS). Für Lucas Coenen war es bereits der zweite Sieg in einem Qualifikationsrennen in dieser Saison.

Nach dem Rennen wurde Liam Everts allerdings auf Platz 4 strafversetzt. Einzelheiten darüber sind im Moment noch nicht bekannt. 'Liamski' hatte im Qualifikationstraining mit 1:46 Min. die schnellste Rundenzeit vorgelegt. In das Qualifikationsrennen startete er auf Rang 4 und kämpfte sich bis auf P2 nach vorne.

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) wurde im Chaos der ersten Kurve etwas aufgehalten und musste sich von P8 aus nach vorn arbeiten. Der Niederländer beendete das Qualifikationsrennen auf P4, wurde aber wegen der Penalty von Liam Everts auf P3 gewertet.

Eine kämpferisch und fahrerisch starke Leistung zeigte erneut Simon Längenfelder (GASGAS), der das Qualifikationstraining auf P3 beendete, dann aber im Quali-Race nicht gut aus dem Startgatter herauskam und sich aus dem Mittelfeld nach vorne arbeiten musste. Er setzte sich unter anderem gegen Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga durch und beendete das Rennen auf P7.

MX2 Qualifikationsrennen St. Jean-d'Angély:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Marc Antoine Rossi (F), GASGAS

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Liam Everts (B), KTM

5. Andrea Adamo (I), KTM

6. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda

10. Oriol Oliver (E), KTM

11. Kay Karssemakers (NL), Fantic

12. Jens Walvoort (NL), KTM

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha

...

34. (DNF) Sacha Coenen (B), KTM



DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Tom Guyon (F), GASGAS