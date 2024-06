Kegums: Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

WM-Leader und Polesetter Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten MX2-Lauf zum Gand Prix of Latvia in Kegums vor Lucas und Sacha Coenen. Simon Längenfelder (GASGAS) beendete das Rennen auf Platz 4.

Erster Lauf der MX2 Klasse, Grand Prix of Latvia in Kegums: Über Nacht hatte es geregnet und die Strecke etwas griffiger als am Samstag gemacht. Zu Beginn des Rennens blieb es trocken, doch am Ende des ersten Wertungslaufs begann es erneut leicht zu regnen.

Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen 7 Runden lang an. Hinter dem Führenden versuchte WM-Leader und Polesetter Kay de Wolf (Husqvarna), den Belgier zu überholen, doch er kam von der Strecke ab, so dass sein Teamkollege Lucas Coenen vorbeiging, seinen Zwillingsbruder überholte und die Spitze übernahm. Kay de Wolf konterte und ging in einem Zwischenspurt an beiden Coenen-Brüdern vorbei. Der Niederländer gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Lucas und Sacha Coenen. Für Sacha war es das beste Karriere-Ergebnis.

Simon Längenfelder (GASGAS) fuhr auf Rang 4 ein unauffälliges Rennen. Die beiden red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts und Andrea Adamo stürzten. Everts kam auf Platz 5 ins Ziel, Adamo nur auf Rang 13.

MX2 Lauf 1, Kegums:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna

3. Sacha Coenen (B), KTM

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Liam Everts (B), KTM

6. Oriol Oliver (E), KTM

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

10. Julius Mikula (CZ), KTM

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda

11. Jens Walvoort (NL), KTM

12. Kay Karssemakers (NL), Fantic

13. Andrea Adamo (I), KTM

14. David Braceras (E), Fantic

15. Ferruccio Zanchi (I), Honda

16. Arvid Lüning (S), GASGAS

17. Jack Chambers (USA), Kawasaki

18. Bobby Bruce (GB), Kawasaki

19. Filip Olsson (S), KTM

20. Dave Kooiker (NL), KTM