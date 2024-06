Tim Gajser (HRC): Pole in Kegums, Max Spies auf 10

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser das MXGP-Qualifikationsrennen im lettischen Kegums vor WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) und verkürzte damit seinen Rückstand auf einen Punkt.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums: Bereits im Zeittraining legte der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser die schnellste Rundenzeit vor und zeigte, dass ihm die umgestaltete Strecke liegt. Gajser gewann den Holeshot vor WM-Leader und Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) und das Rennen wurde danach von den beiden Titelaspiranten dominiert. Während des gesamten Rennens blieb Prado zwar am Hinterrad von Gajser, aber er gelangte nicht in Schlagdistanz, um ein Überholmanöver zu starten.

Die beiden Fahrer an der Spitze distanzierten den Rest des Feldes um streckenweise über 20 Sekunden. Dritter wurde der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff, der sich in der zweiten Rennhälfte gegen Mattia Guadagnini (Husqvarna) durchsetzen konnte.

In Runde 5 kam es zwischen Benoit Paturel (Yamaha) und Valentin Guillod (Honda) zu einer unschönen Szene: Guillod attackierte Paturel auf Platz 12 liegend zu optimistisch und touchierte den Franzosen, so dass beide Fahrer zu Boden gingen. Daraufhin trat der wütende Paturel den Schweizer mit den Rennstiefeln und verhinderte, dass dieser sein Motorrad aufheben konnte. Es bleibt abzuwarten, ob die Rennleitung diesen groben Fall unsportlichen Verhaltens ahnden wird.

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings lieferte sich am Ende noch ein heißes Duell mit Mattia Guadagnini um Platz 5. Der Italiener konnte seine Position am Ende gegen den Niederländer behaupten.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies startete im Bereich von Rang 12, setzte sich zunächst gegen Paturel durch und profitierte in der 4. Runde von einem Fehler von Jeremy Seewer (Kawasaki), der von der Strecke abkam. Spies konnte den schweizerischen Kawasaki-Werksfahrer bis zum Ende des Rennens mit einer kämpferisch starken Leistung hinter sich halten und sich auf Rang 10 einen weiteren WM-Punkt sichern. Für den Ortrander war dies der erste Punkt in einem Qualifikationsrennen in diesem Jahr. 2023 hatte er in Lommel zwei Punkte im Qualifikationsrennen geholt. Sein Teamkollege Tom Koch erwischte keinen guten Start und beendete das Rennen auf Rang 18. Mark Scheu (Husqvarna) wurde Siebenundzwanzigster.

Nach dem Ergebnis des Qualifikationsrennens rückt die WM-Spitze noch enger zusammen. Prado führt mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem Punkt die Tabelle an. Sollte das Ergebnis der Wertungsläufe am Sonntag so ähnlich verlaufen, wird es in Kegums erneut einen Führungswechsel geben.

MXGP-Qualifikationsrennen Kegums:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM

7. Cornelius Toendel (N), KTM

8. Brian Bogers (NL), Fantic

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

10. Maximilian Spies (D), KTM

11. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

12. Kevin Horgmo (N), Honda

13. Valentin Guillod (CH), Honda

14. Alvin Östlund (S), Honda

15. Ivo Monticelli (I), Beta

16. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

17. Jere Haavisto (FIN), KTM

18. Tom Koch (D), KTM

...

27. Mark Scheu (D), Husqvarna

...

DNS: Romain Febvre (F), Kawasaki

DNS: Pauls Jonass (LT), Honda

WM-Stand:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 411 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 410, (-1)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 341, (-69)