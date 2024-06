Maggiora: Liam Everts (KTM) siegt vor Längenfelder

In einem schlammigen MX2-Qualifikationsrennen wurde der führende Simon Längenfelder (GASGAS) in der letzten Runde von Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts abgefangen. Längenfelder wieder Zweiter in der WM-Tabelle.

MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Italy in Maggiora: Anhaltenden Regenfälle verwandelten den Berg- und Talkurs in eine Schlammwüste. Das WMX-Rennen am frühen Nachmittag wurde nach zwei Runden abgebrochen, nachdem zahlreiche Pilotinnen im Schlamm steckenblieben und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. Das EMX125-Rennen wurde komplett gestrichen.

Vor dem Start wurde die Streckenführung verändert und eine Steilauffahrt abgekürzt. Simon Längenfelder (GASGAS) zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. WM-Leader Kay deWolf kollidierte bereits in der Anfangsphase mit Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup, der das Rennen angeschlagen aufgeben musste.

Längenfelder überrundete alle Fahrer bis auf Rang 10, sogar Kay de Wolf auf Rang 10. Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts startete im Bereich der Top-4 und arbeitete sich Schritt für Schritt nach vorne. In den letzten beiden Runden schloss er die Lücke von 10 Sekunden zu Längenfelder und in der Schlussrunde attackierte in der Linkskehre der Bergkuppe. Längenfelder hielt dagegen und es kam zur Kollision. Der Deutsche ging zu Boden, Everts gewann. Längenfelder war schnell wieder auf seinem Motorrad und wurde Zweiter vor dem gut aufgelegten Ferruccio Zanchi (Honda) und Sacha Coenen (KTM), der allerdings mehrmals in den Schlamm greifen musste.

Mit P2 im Qualifikationsrennen verbesserte sich Längenfelder in der MX2-WM-Tabelle wieder auf Rang 2.

MX2 Qualifikationsrennen Maggiora:



1. Liam Everts (B), KTM

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Ferruccio Zanchi (I), Honda

4. Sacha Coenen (B), KTM

5. Valerio Lata (I), GASGAS

6. Andrea Adamo (I), KTM

7. Oriol Oliver (E), KTM

8. Cas Valk (NL), KTM

9. David Braceras (E), Fantic

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha

12. Lucas Coenen (B), Husqvarna

…

19. Maximilian Werner (D), Honda

…

31. (DNF) Jan Krug (D), Husqvarna

37. (DNF) Mikkel Haarup (DK), Triumph

MX2 WM Stand:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 444 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 390, (-54)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 388, (-56)