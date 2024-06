Vorschau: Nächstes Schlammrennen in Maggiora?

Die Wetteraussichten für den Grand Prix of Italy sagen für Samstag erneut Regenfälle voraus. Am Sonntag könnte es eventuell trocken bleiben. Der Grand Prix of Italy markiert zugleich die Saisonhalbzeit.

Die Motocross-WM gastiert am kommenden Wochenende auf dem Traditionskurs in Maggiora. Am Samstag werden erneut Regenfälle erwartet. Am Sonntag sinkt die Regenwahrscheinlichkeit. HRC-Werksfahrer Tim Gajser wird auf dem Berg- und Talkurs wieder mit dem 'redplate' des WM-Führenden antreten, doch sein Vorsprung ist mit 4 Punkten gegenüber Jorge Prado (GASGAS) äußerst knapp. Wenn es ein Schlammrennen gibt, dürfte das allerdings vor allem Tim Gajser in die Karten spielen, der mit diesen Herausforderungen bislang besser zurecht kam als der Spanier.

Der Grand Prix of Italy ist zugleich der 10. Lauf der Motocross-WM, der damit auch schon die Halbzeit der Saison markiert.

WM-Stand nach 9 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 454 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 450, (-4)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 386, (-68)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 317, (-137)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 299, (-155)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 289, (-165)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 277 (-177)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-180)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 188, (-266)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 175, (-279)

In der MX2-WM dominiert weiterhin der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf, der bereits einen beruhigenden Vorsprung von 55 Punkten mit nach Italien bringt. Lucas Coenen (Husqvarna) und Simon Längenfelder (GASGAS) trennen auf den Tabellenplätzen 2 und 3 nur 7 Zähler.

MX2 WM Stand nach 9 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 443 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 388, (-55)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 381, (-62)

4. Liam Everts (B), KTM, 341, (-102)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 327 (-116)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 287, (-156)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 278 (-165)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 228, (-215)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-217)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 174, (-269)

Im Rahmenprogramm starten in Maggiora die Damen zu ihrem 5. Meeting. Die Niederländerin Lotte van Drunen führt die WMX mit einem Vorsprung von 8 Punkten gegenüber der Spanierin Daniela Guillen (GASGAS) an. Larissa Papenmeier (Honda) rangiert auf Platz 6 der Tabelle.

In der EMX125 wird in Maggiora bereits der 7. Lauf ausgetragen. Der ungarische Fantic-Pilot Noel Zanocz fuhrt weiterhin vor dem Niederländer Gyan Doensen (KTM) die EM-Tabelle an.

So können die Rennen verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 15. Juni 2024



12:00 – Studio Show mit Paul Malin

14:50 – WMX Lauf 1

15:40 - EMX150 Lauf 1



16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 9. Juni 2024



09:35 - WMX Lauf 2

11:25 - EMX125 Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr