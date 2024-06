Längenfelder gegen Everts: Der Crash im Video

In der letzten Runde des MX2-Qualifikationsrennens in Maggiora kam es zum Showdown und anschließenden Kollision zwischen Simon Längenfelder (GASGAS) und Liam Everts (KTM). Längenfelder stürzte, Everts gewann.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hat schon oft unter Beweis gestellt, dass er unter schlammigen Bedingungen wie sie am Samstag in Maggiora zum Auftakt des 10. Laufs der Motocross-WM herrschten, bestens zurecht kommt. Das Gleiche gilt für Liam Everts, der in diesem Jahr mit brillanter Technik und einem ausgeglichenen und perfekt balancierten Fahrstil den Grand Prix of Portugal im tiefen Schlamm gewinnen konnte.

Im Qualifikationsrennen von Maggiora sah Simon Längenfelder nach perfektem Start von Anfang bis Ende wie der sichere Sieger aus. Sein Vorsprung gegenüber dem Rest des Feldes betrug streckenweise mehr als 10 Sekunden. Nachdem allerdings Liam Everts an Ferruccio Zanchi (Honda) vorbeigegangen war, fand er immer bessere Linien und einen guten Rhythmus. Als die letzte Runde eingeläutet wurde, befand sich Everts plötzlich wie aus dem Nichts an Längenfelders Hinterrad. Der Deutsche war über diese plötzliche Wendung wohl auch etwas überrascht und erhöhte die Pace, was im Schlamm mit entsprechenden Risiken verbunden ist, denn es fehlte allerorts an Traktion. Längenfelders Hinterrad drehte an der Auffahrt durch, so dass Everts an der Bergkuppe am Restaurant plötzlich die Lücke sah und in der folgenden Linkskehre außen an Längenfelder vorbeiging. Längenfelder hielt auf der Innenlinie dagegen, ihre Spuren kreuzten sich, so dass es zur Berührung kam. Beide Fahrer strauchelten, aber nur Längenfelder ging zu Boden. Damit war das Rennen zugunsten von Everts entschieden.

Die Aktion war hart, aber nach Ansicht von Everts ein normaler Rennunfall. Längenfelder konnte weiterfahren und Platz 2 retten. Der Deutsche ist noch immer mit seinem verschraubten Schlüsselbein unterwegs, das er sich vor 4 Wochen im Schlamm von Agueda gebrochen hatte. Zum Glück scheint bei Längenfelders Crash in Maggiora nichts Schlimmeres passiert zu sein. Der verlorene Punkt und die Geschichte insgesamt dürfte aber beim Deutschen dennoch keine Begeisterung hervorgerufen haben.

Immerhin: Mit seinen 9 Punkten für Platz 2 rückte Längenfelder wieder auf den zweiten Tabellenplatz nach vorne.

MX2 Qualifikationsrennen Maggiora:



1. Liam Everts (B), KTM

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Ferruccio Zanchi (I), Honda

4. Sacha Coenen (B), KTM

5. Valerio Lata (I), GASGAS

6. Andrea Adamo (I), KTM

MX2 WM Stand:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 444 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 390, (-54)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 388, (-56)