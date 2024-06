Tim Gajser (Honda) überzeugt im Schlamm

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Italy in Maggiora vor Jeffrey Herlings (KTM) und Brian Bogers (Fantic).

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Italy in Maggiora: Die Streckenbedingungen waren nach dem Regen immer noch schwierig, aber immerhin blieb es am Nachmittag weitgehend trocken. An einigen Stellen bildeten sich aber durch den Schlamm tiefe Spurrinnen und an anderen Orten trat bereits wieder der harte Untergrund zum Vorschein.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) hatte beide Trainings-Sessions am Vormittag dominiert und startete von der Pole-Position ins Rennen. Bereits in der ersten Kurve setzte er sich vor Jeffrey Herlings (KTM) und konnte sich rasch vom Feld absetzen. Der Slowene baute seinen Vorsprung auf mehr als eine halbe Minute aus und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 33,9 Sekunden vor Herlings und dem ebenfalls gut gestarteten Fantic-Werksfahrer Brian Bogers.

Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) musste sich nach mäßigem Start von Platz 8 aus nach vorne kämpfen. Der Spanier setzte sich zuerst gegen Ivo Monticelli (Beta) und nach einem Fehler auch gegen Valentin Guillod (Honda) durch. Die Lücke zu Calvin Vlaanderen (Yamaha) und Jeremy Seewer (Kawasaki) auf den Plätzen 5 und 4 konnte er nicht mehr schließen und musste sich mit Rang 6 begnügen.

Mit diesem Sieg konnte sich Tim Gajser in der Tabelle weiter absetzen und führt nun die WM mit einem Vorsprung von 9 Punkten an.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies zeigte in diesem Rennen erneut eine starke Leistung: Bis zur Hälfte des Rennens rangierte er im Bereich der Top-10 phasenweise sogar auf Rang 8, doch am Ende fiel der Ortrander auf Platz 12 zurück. Sein erkrankter Teamkollege Tom Koch fehlte in Maggiora. Der zweite deutsche Starter, Mark Scheu (Husqvarna) beendete das Rennen auf Platz 24. Sein schweizerischer Teamkollege Kevin Brumann kam auf Rang 18 ins Ziel.

Die Wetteraussichten für den Sonntag haben sich verbessert. Bei Sonnenschein und leichter Bewölkung sinkt die Regenwahrscheinlichkeit tagsüber auf unter 10 Prozent.

Qualifikation MXGP Maggiora:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jeffrey Herlings (KTM

3. Brian Bogers (NL), Fantic

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Jorge Prado (E), GASGAS

7. Valentin Guillod (CH), Honda

8. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

10. Kevin Horgmo (N), Honda

11. Jan Pancar (SLO), KTM

12. Maximilian Spies (D), KTM

13. Alvin Östlund (S), Honda

14. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

15. Cornelius Toendel (N), KTM

…

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

…

24. Mark Scheu (D), Husqvarna

WM-Stand:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 464 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 455, (-9)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 395, (-69)