Simon Längenfelder (GASGAS) ist wieder WM-Zweiter

Simon Längenfelder (#516) am Start in Maggiora

Mit seinem 2-8-Ergebnis war der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder selbst zwar nicht ganz zufrieden, aber am Ende des Tages in Maggiora verbesserte sich der Deutsche auf Tabellenrang 2.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer zeigte beim 10. WM-Lauf der Saison in Maggiora sehr gute Leistungen, war aber auch etwas vom Pech verfolgt. Nach langer Führung und Rang 2 im Quali-Race sowie Platz 2 im ersten Lauf befand er sich auf Podiumskurs. Weil WM-Leader Kay de Wolf sowohl im Qualifikationsrennen als auch im ersten Lauf stürzte, war dies für Längenfelder die perfekte Gelegenheit, Punkte zur WM-Spitze wettzumachen.

Nachdem de Wolf nach dem Start zum ersten Lauf stürzte, konnte der Niederländer immerhin wieder auf den 7. Platz nach vorne fahren, was seine außergewöhnlichen Fähigkeiten selbst unter schwierigen Bedingungen unterstreicht. Nahezu alle Fahrer klagten am Sonntag über mangelnde Überholmöglichkeiten.

Nach Platz 10 im Quali-Race und Rang 7 im ersten Lauf war de Wolfs Vorsprung gegenüber Längenfelder von 62 auf 46 Punkte zusammengeschmolzen. Der Deutsche hatte dem Niederländer aber nicht nur 16 Punkte seines Vorsprungs abgeknabbert, sondern sich auch auf Tabellenrang 2 verbessert, denn Lucas Coenen (Husqvarna) stürzte und kam im ersten Lauf nur auf Platz 10 ins Ziel.

Im zweiten Lauf rangierte Längenfelder auf Platz 4 hinter den beiden Coenen-Brüdern und Wildcard-Pilot Valerio Lata. Er lag aber vor Liam Everts (KTM), der das Quali-Race und den ersten Lauf gewonnen hatte. Das heißt, Längenfelder war bis zur Hälfte des Rennens klar auf Podiumskurs. Leider stürzte er in der 10. Runde an der Auffahrt zu einem Sprung, nachdem er mit Vorder- und Hinterrad in unterschiedliche Spurrinnen eingefädelt war. Sein Motorrad hatte sich am Boden gedreht, so dass er nach dem Aufheben entgegen der Fahrtrichtung stand, was zusätzlich Zeit kostete.

Längenfelder setzte das Rennen auf Rang 8 fort, hatte dabei aber keine Chance, in den letzten Runden weiter nach vorne zu kommen.

«Ich hatte bis zu meinem Sturz im zweiten Lauf ein gutes Wochenende», grübelt der Franke. «Meine Starts waren gut und ich hatte den Eindruck, dass ich eine gute Pace gefahren bin. Das Überholen war auf dieser Strecke sehr schwierig. Selbst an den überrundeten Fahrern vorbeizukommen, war fast unmöglich. Leider verlor ich durch den Sturz das mögliche Podium. Darüber bin ich etwas enttäuscht. Wichtig ist aber, dass ich gesund bin und beim nächsten Rennen in Indonesien wieder angreifen kann.»

Kay de Wolf kam im zweiten Lauf auf Rang 6 ins Ziel, also zwei Plätze vor Längenfelder, wodurch sich der Rückstand von Längenfelder zu de Wolf wieder von 46 auf 48 Punkte erhöhte. Am Ende des Tages hat Längenfelder trotz der Probleme über das Wochenende 14 Punkte vom Vorsprung de Wolfs aufgeholt und sich von Tabellenrang 3 auf Platz 2 verbessert.

Ergebnis MX2 Maggiora:



1. Sacha Coenen (B), KTM, 4-1

2. Liam Everts (B), KTM, 1-4

3. Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 3-5

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-8

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 10-2

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 8-7

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 9-10

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 11-9

MX2-WM-Stand nach 10 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 473 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 425, (-48)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 421, (-52)

4. Liam Everts (B), KTM, 394, (-79)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 368 (-105)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 314, (-159)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 300 (-173)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 278, (-195)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-247)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 197, (-276)