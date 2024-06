Maggiora: Everts (KTM) gewinnt vor Längenfelder

Liam Everts gewann den ersten MX2-Lauf in Maggiora

WM-Leader Kay de Wolf stürzte in der ersten Kurve nach dem Start

Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts gewann den ersten MX2-Lauf zum Grand Prix of Italy in Maggiora vor Simon Längenfelder (GASGAS) und Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM), während Kay de Wolf stürzte.

Die Bedingungen am Sonntag haben sich drastisch verbessert. Bei leichter Bewölkung und Sonnenschein fanden die Piloten nahezu perfekte Bedingungen auf der Hartbodenstrecke in Maggiora vor.

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Holeshot, während WM-Leader Kay de Wolf schon in der ersten Kurve in einen Startcrash mehrerer Fahrer verwickelt wurde und dem Feld hinterherfahren musste. Auch sein Nestaan-Husqvarna-Teamkollege Lucas Coenen ging in der ersten Runde zu Boden und musste ebenfalls eine Aufholjagd starten.

Nach einem Fehler von Sacha Coenen übernahm Red-Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts die Führung vor Simon Längenfelder (GASGAS) und Andrea Adamo (KTM). Das Spitzentrio konnte sich bis zur Hälfte des Rennens etwas vom Feld absetzen. In der zweiten Rennhälfte konnte sich Everts dann etwas von Längenfelder absetzen. Als die Überrundungen begannen, musste sich der Deutsche gegen die Angriffe von Andrea Adamo zur Wehr setzen, aber Längenfelder blieb konzentriert und konnte sich wieder etwas Luft verschaffen.

Am Ende gewann 'Liamski' mit einem Vorsprung von 6,9 Sekunden. WM-Leader Kay de Wolf fuhr in diesem Rennen immerhin noch auf Rang 7 nach vorne. Lucas Coenen erreichte Platz 10. Mit dem Ergebnis des ersten Laufs verkürzte Längenfelder seinen Rückstand zu Tabellenführer de Wolf von 54 auf 46 Zähler und vergrößerte gleichzeitig seinen Vorsprung auf Lucas Coenen und Rang 3 auf 13 Punkte.

Der deutsche Wildcard-Pilot Maximilian Werner rangierte in der ersten Rennhälfte im Bereich der Top-10 und holte auf Platz 20 seinen ersten WM-Punkt.

MX2-Lauf 1 Maggiora:



1. Liam Everts (B), KTM

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Sacha Coenen (B), KTM

5. Valerio Lata (I), GASGAS

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

10. Lucas Coenen (B), Husqvarna

11. Ferruccio Zanchi (I), Honda

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Ivano van Erp (NL), Yamaha

14. Cas Valk (NL), KTM

15. Yago Martinez (E), TM

16. Jack Chambers (USA), Kawasaki

17. David Braceras (E), Fantic

18. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

19. Jens Walvoort (NL), KTM

20. Maximilian Werner (D), Honda

…

24. Jan Krug (D), Husqvarna

MX2-WM-Stand nach Lauf 1:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 458 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 412, (-46)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 399, (-56)