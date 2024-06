Verletzungsupdate: Jorge Prado (GASGAS) nach Crash

Nach ersten Erkenntnissen unter Vorbehalt weiterer Untersuchungen hat sich GASGAS Werksfahrer Jorge Prado bei dem Massencrash in Maggiora keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen.

Die momentane Situation von Jorge Prado erinnert etwas an die Lage von Ken Roczen im April dieses Jahres. Nach seinem Crash in Nashville hieß es zunächst auch, dass alles okay sei. Das war reiner Zweckoptimismus. Spätere Untersuchungen ergaben beim Deutschen gleich mehrere Brüche, die bis heute noch nicht auskuriert sind. Hoffen wir, dass es im Falle von Prado besser als im Falle Ken Roczen läuft und es bei den ersten Diagnosen bleibt, die am Abend nach dem Grand Prix of Italy durchsickerten.

In einer ersten Stellungnahme des GASGAS-Werksteams erklärte Prado: «Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ich muss es einfach ein paar Tage ruhig angehen lassen, dann sollte es mir gelingen, in Indonesien wieder um Siege kämpfen zu können.»

Natürlich war Prado nach dem Rennen in Maggiora niedergeschlagen: «Es war auf jeden Fall ein hartes Wochenende. Am Samstag gab es ja nur Schlamm. Im Qualifikationsrennen wurde ich Sechster, was soweit okay war. Bei diesen Bedingungen wollte ich kein unkalkulierbares Risiko eingehen. Am Sonntag waren die Bedingungen dann besser und trockener. Das bedeutete aber, dass es auf der Strecke praktisch nur eine einzige Linie gab. Im ersten Rennen kam ich ganz gut aus dem Startgatter heraus, aber dann geriet Gajser in der dritten Kurve in eine Spurrinne, kollidierte mit mir und überholte mich. Das ganze Rennen über gab es einen intensiven Kampf. Am Ende war ich ziemlich nah an ihm dran. Platz 2 war in Ordnung.»

Der zweite Lauf wurde von dem Massencrash in der ersten Runde überschattet, der Prado zum Aufgeben zwang. «Ich hatte eigentlich einen sehr guten Start», erinnert sich Prado. «In der zweiten Kurve wurde ich weit herausgetragen und dann stürzte der Fahrer vor mir [Anm.: Valentin Guillod]. Obwohl ich versuchte, ihm auszuweichen, stürzte ich auch und mit mir viele weitere Fahrer. Ich habe mich dabei leicht am Knie verletzt. Mein Motorrad war stark beschädigt. Ich habe das Rennen nach einer Runde wegen zu starker Schmerzen abgebrochen.»

Trotz seines Ausfalls beendete Prado den Grand Prix of Italy auf Gesamtrang 10.

MXGP Maggiora:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2. Jeffrey Herlings (KTM, 3-1

3. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 5-3

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-5

5. Brian Bogers (NL), Fantic, 6-4

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 7-10

7. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-9

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-8

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 8-12

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-24 (DNF)

WM-Stand nach 10 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 511 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 477, (-34)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 440, (-71)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 339, (-172)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 332, (-179)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-184)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 302 (-209)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-237)

9. Brian Bogers (NL), Fantic, 213 (-298)

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 206, (-305)