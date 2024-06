Sacha Coenen (KTM) gewinnt Italien Grand Prix

Sacha Coenen gewann in Maggiora vor Liam Everts und Valerio Lata

Mit einem 4-1-Ergebnis gewann der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen den Grand Prix of Italy in Maggiora vor Liam Everts (KTM) und Wildcard-Pilot Valerio Lata (GASGAS). Simon Längenfelder stürzte.

10. Lauf der MX2-WM im Maggiora Park, Grand Prix of Italy: Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog nach dem Start zum zweiten Lauf erneut den Holeshot vor seinem Zwillingsbruder Lucas Coenen und dem italienischen Wildcardpiloten Valerio Lata (GASGAS), der in dieser Saison normalerweise in der EMX250 unterwegs ist.

Simon Längenfelder (GASGAS), der den ersten Lauf auf Rang 2 beendet hatte, startete auf Rang 4, doch er erwischte vor einem Sprung die Spurrinne nicht, fädelte mit Vorder- und Hinterrad in unterschiedliche Spuren ein und stürzte. Bevor der Deutsche sein Rennen fortsetzen konnte, war er auf Rang 8 zurückgefallen. Mikkel Haarup (Triumph) auf Rang 7 hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 10 Sekunden Vorsprung. Das bedeutete für Längenfelder, dass er auf Rang 8 nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte. Mit einem 2-8-Ergebnis beendete er den tag auf Platz 5 der Gesamtwertung.

WM-Leader Kay de Wolf, der im ersten Lauf in einen Startcrash verwickelt wurde, erwischte im zweiten Lauf erneut keinen guten Start und kämpfte sich im Rennen von Platz 8 auf Rang 6 nach vorne.

Der italienische Wildcard-Pilot Valerio Lata fuhr auf Rang 3 das Rennen seines Lebens. Er hielt dem Druck von Liam Everts hinter ihm stand. Für 'Liamski' ging es immerhin um den möglichen Grand-Prix-Sieg, wenn er Lata überholt hätte. Deshalb ging Everts All-In, um Lata noch abzufangen, aber es gelang dem Belgier nicht.

Sacha Coenen fuhr an der Spitze wie entfesselt, immer am Limit des Möglichen, doch der kleine Belgier kam durch und holte mit einem 4-1-Ergebnis seinen zweiten Grand-Prix-Sieg. Zur Erinnerung: Vor einer Woche in Kegums hatte Sacha seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert. Die Coenen-Brüder beendeten den zweiten Lauf mit einem Doppelsieg.

Obwohl Simon Längenfelder in Maggiora etwas vom Pech verfolgt war, konnte er am Ende des Tages doch noch eine positive Bilanz ziehen, denn in der Meisterschaft rückte der Deutsche auf Platz 2 nach vorne und verkürzte seinen Rückstand auf WM-Leader Kay de Wolf von 62 auf 48 Punkte.

Valerio Lata stand mit einem 5-3-Ergebnis erstmals in seiner Karriere auf dem WM-Podium und wurde von den Fans frenetisch gefeiert. Die deutschen Piloten, Jan Krug (Husqvarna) und Maximilian Werner (Honda) verfehlten auf den Rängen 24 und 25 die Punkteränge.

Ergebnis MX2 Maggiora:



1. Sacha Coenen (B), KTM, 4-1

2. Liam Everts (B), KTM, 1-4

3. Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 3-5

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-8

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 10-2

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 8-7

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 9-10

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 11-9



23. Maximilian Werner (D), Honda, 20-25

…

26. Jan Krug (D), Husqvarna, 24-24

MX2 WM Stand nach 10 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 473 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 425, (-48)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 421, (-52)

4. Liam Everts (B), KTM, 394, (-79)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 368 (-105)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 314, (-159)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 300 (-173)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 278, (-195)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-247)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 197, (-276)