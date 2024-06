Maggiora: Tim Gajser (Honda) gewinnt MXGP Lauf 1

WM-Leader und Polesetter Tim Gajser (Honda) gewann den ersten Lauf der MXGP-Klasse in Maggiora vor Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) und Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings (KTM).

Der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Holeshot zum ersten MXGP-Lauf in Maggiora knapp vor Jorge Prado (GASGAS). Der Titelverteidiger haderte in der dritten Kurve mit den tiefen Spurrinnen, was Tim Gajser sofort ausnutzte und den zweiten Platz hinter Seewer übernahm.

Noch vor dem Ende der ersten offiziell absolvierten Runde war Gajser an Seewers Hinterrad und ging außen am Kawasaki-Werksfahrer vorbei. Der Schweizer wollte kontern, kam aber in eine tiefe Spurrinne und fuhr im Bereich der Startgeraden in die Streckenabsperrung. In Rodeo-Manier versuchte er, wieder die Kontrolle über sein Bike zu gewinnen, doch am Ende musste er doch kurz zu Boden und fiel auf Platz 5 zurück.

Das Rennen war geprägt vom Dreikampf an der Spitze. Bis zur Hälfte des Rennens konnte Tim Gajser einen Vorsprung von 5 Sekunden gegenüber Prado herausfahren. Doch Prado wurde von einem entschlossenen Jeffrey Herlings attackiert. Als die Überrundungen begannen, war jeder der drei Top-Piloten mindestens einmal von einem Zwischenfall mit einem der Nachzügler auf der vergleichsweise engen Strecke verwickelt. Als Herlings auf Prado Druck ausübte, schlossen die beiden Kampfhähne auf Leader Gajser auf, der danach seinerseits Fehler beging, so dass die Lücke auf unter 2 Sekunden schrumpfte. Obwohl Herlings bis zum Schluss attackierte, fand er keinen Weg mehr an Prado vorbei, der seinerseits fehlerfrei blieb.

Hinter den Top-3 klaffte eine Lücke von knapp einer halben Minute. Vierter wurde Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen vor Jeremy Seewer (Kawasaki) auf Platz 5.

Die beiden deutschen Piloten, Maximilian Spies (KTM) und Mark Scheu (Husqvarna) erreichten auf den Plätzen 17 und 20 die Punkteränge, allerdings mit Rundenrückstand.

Mit seinem Sieg im ersten Lauf konnte WM-Leader Tim Gajser seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 9 auf 12 Punkte ausbauen.

MXGP Lauf 1, Maggiora:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Jeffrey Herlings (KTM

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

6. Brian Bogers (NL), Fantic

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

8.Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9. Valentin Guillod (CH), Honda

10. Benoit Paturel (F), Yamaha

11. Kevin Horgmo (N), Honda

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Giuseppe Tropepe (I), Honda

14. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

15. Alvin Östlund (S), Honda

16. Cornelius Toendel (N), KTM

17. Maximilian Spies (D), KTM

18. Stefano Pezzuto (I), Honda

19. Ivo Monticelli (I), Beta

20. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

27. (DNF) Kevin Brumann (CH), Husqvarna

WM-Stand:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 489 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 477, (-12)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 415, (-74)v