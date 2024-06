Maggiora: Tim Gajser (HRC) siegte, Prado stürzte 16.06.2024 - 18:54 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Tim Gajser stürzte in Führung liegend © MXGP-TV Jeffrey Herlings strauchelte beim Versuch, Tim Gajser zu überholen © MXGP-TV Nach dem Start kam es zu einem Massencrash, in den Jorge Prado verwickelt wurde © MXGP-TV Prado überrollt die Honda von Valentin Guillod © MXGP-TV Prado verletzte sich am linken Knie © MXGP-TV Jorge Prado muss das Rennen nach vier Runden aufgeben © MXGP-TV Tim Gajser gewann in Maggiora vor Jeffrey Herlings und Jeremy Seewer

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der slowenische HRC Werksfahrer Tim Gajser den Grand Prix of Italy in Maggiora. Jorge Prado wurde in der ersten Runde in einen Massencrash verwickelt und zog sich eine Knieverletzung zu.