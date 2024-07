Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Loket Grand-Prix

De Wolf gewann den Grand Prix of Czech Republic in Loket

De Wolf geht an Längenfelder vorbei in Führung

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann der niederländische WM-Leader Kay de Wolf den Grand Prix of Czech Republic in Loket vor Simon Längenfelder (GASGAS) und Lucas Coenen (Husqvarna). An der WM-Spitze wird es enger.

Titelverteidiger Andrea Adamo (Red Bull KTM) musste nach seinem Crash im ersten Lauf auf einen Start im zweiten Rennen verzichten. Sein belgischer Teamkollege Sacha Coenen ging nach seinem heftigen Abflug im ersten Lauf körperlich angeschlagen an den Start und konnte danch auf Rang 9 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Den Holeshot gewann Liam Everts (Red Bull KTM), doch schon in der Anfangsphase des Rennens ging der Belgier in der Rechtskehre nach dem Zielsprung am höchsten Punkt der Strecke zu Boden und musste die Führung Mikkel Haarup (Triumph) überlassen. 'Liamski' kämpfte sich schnell an die Spitze zurück, doch Simon Längenfelder (GASGAS) fand immer besser ins Rennen, überholte Everts in der 8. Runde und übernahm die Spitze.

Zwischenzeitlich kamen die beiden Husqvarna-Werksfahrer, Kay de Wolf und Lucas Coenen immer näher. Lucas Coenen, Polesetter und Laufsieger des ersten Rennens, stürzte in der 11. Runde an einer Auffahrt und fiel von Platz 4 auf Rang 6 zurück. In den folgenden Runden fand der Belgier wieder ins Rennen, überholte Karlis Reisulis und Mikkel Haarup und erreichte am Ende noch den 4. Platz. Mit einem 1-4-Ertgebnis stand Lucas Coenen auf dem dritten Podiumsrang.

Kay de Wolf brillierte durch die Nutzung extrem schneller Außenlinien und erreichte Leader Längenfelder in der 15. Runde. Der Deutsche konnte den WM-Führenden zwar aufhalten, aber am Ende musste er den Niederländer passieren lassen.

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann Kay de Wolf den Grand Prix of Czech Republik vor Simon Längenfelder (2-2) und Lucas Coenen (1-4). Die WM-Tabelle rückte aber nach dem Crash von de Wolf im Qualifikationsrennen dennoch enger zusammen. De Wolf führt nach 13 von 20 Grands-Prix mit 46 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Lucas Coenen. Simon Längenfelder hat auf Rang 3 einen Rückstand von 66 Punkten.

In der kommenden Woche geht die WM im belgischen Sand von Lommel in die 14. Runde.

Ergebnis MX2 Loket:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-2

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-4

4. Liam Everts (B), KTM, 5-3

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 4-5

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 6-6

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 7-8

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 10-7

9. Oriol Oliver (E), KTM, 8-10

10. David Braceras (E), Fantic, 11-11

11. Jens Walvoort (NL), KTM, 9-13

12. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 14-12

13. Martin Vehoda (CZ), GASGAS, 12-15

14. Loepold Ambjörnson (S), Husqvarna, 15-14

15. Sacha Coenen (B), KTM, 28-9

16. Federico Tuani (I), KTM, 16-16

17. Filip Olsson (S), KTM, 17-17

18. Jaroslav Katrinak (SK), GASGAS, 13-25

19. Scott Smulders (NL), Honda, 19-18

20. Arvid Lüning (S), GASGAS, 18-20

…

32. Andrea Adamo (I), KTM, 26-DNS

...

DNF/DNS: Jack Chambers (USA), Kawasaki

DNS: Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

MX2 WM Stand nach 13 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 626 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 580, (-46)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 560, (-66)

4. Liam Everts (B), KTM, 515, (-111)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 457 (-169)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 433, (-193)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 382 (-244)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 362, (-264)

9. Oriol Oliver (E), KTM, 236, (-390)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 229, (-397)