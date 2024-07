Lucas Coenen (Husqvarna): Pole in Loket

Lucas geht an Sacha Coenen vorbei in Führung

Trotz einer starken Erkältung setzte sich der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen im Qualifikationsrennen von Loket gegen Liam Everts (KTM), Simon Längenfelder (GASGAS) und Sacha Coenen (KTM) durch.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republic in Loket: Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder überstand am Vormittag einen heiklen Moment in der Trainings-Session, als er vor dem Zielsprung mit beiden Rädern wegrutschte und mit hoher Geschwindigkeit stürzte. Sein Lenker war nach dem Crash komplett verbogen, aber zum Glück kam der Deutsche mit Schürfwunden an Arm und Schulter davon.

Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen 9 Runden lang an. Bis zur Hälfte des Rennens rangierte Simon Längenfelder (GASGAS) auf Platz 2, konnte danach aber dem Druck von Lucas Coenen 8Husqvarna) und Stefan Everts (KTM) nicht standhalten und fiel auf den 4. Platz zurück.

In Runde 10 ging Lucas an Sacha vorbei in Führung und obwohl der Belgier mit Halsschmerzen und einer Erkältung anreiste, gewann er das Qualifikationsrennen mit einem Vorsprung von einer Sekunde vor seinem Zwillingsbruder Sacha.

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) erwischte keinen perfekten Start und arbeitete sich in den ersten beiden Runden von Platz 8 auf Rang 6 nach vorne. In der dritten Runde flog er am tiefsten Punkt der Strecke heftig ab, nachdem er vor einem Table die Spurrinne verfehlte, den Absprung verpasste, auf dem Vorderrad landete und sich komplett überschlug. Mit verbogenem und qualmenden Bike fuhr er nach seinem Abflug immerhin noch auf Rang 6 nach vorne und betrieb damit mehr als nur Schadensbegrenzung, denn der Crash hätte ungut für ihn enden können.

Simon Längenfelder musste sich in den letzten beiden Runden auch Liam Everts geschlagen geben und kam auf Rang 4 ins Ziel.

MX2 Qualifying Race Loket:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Sacha Coenen (B), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Rick Elzinga (NL), Yamaha

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

8. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

9. Andrea Adamo (I), KTM

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda

11. Mikkel Haarup (DK), Triumph

12. Kay Karssemakers (NL), Fantic

13. Oriol Oliver (E), KTM

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki

15. Jens Walvoort (NL), KTM

16. Yago Martinez 8E), TM

17. Julius Mikula (CZ), KTM

18. Martin Vehoda (CZ), GASGAS

19. Filip Olsson (S), KTM

20. David Braceras (E), Fantic

...

DNS: Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki