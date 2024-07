Jeffrey Herlings (KTM) in Loket Laufsieg Nr. 200

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann im tschechischen Loket den ersten Lauf der MXGP-Klasse und holte damit den 200. WM-Laufsieg seiner Karriere vor Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) und Tim Gajser (HRC).

Erster MXGP-Lauf zum Grand Prix of Czech Republic in Loket: Der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Holeshot vor Jorge Prado (GASGAS) und Polesetter Tim Gajser (Honda). Noch in der ersten Runde setzte sich Prado mit einem entschlossenen Manöver gegen den Schweizer durch und übernahm die Führung. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gelang es schnell, sich nach mäßigem Start von Platz 8 auf auf Rang 2 vorzuarbeiten. Danach setzte sich das Spitzenduo ein wenig vom Feld ab.

In der 8. Runde nutzte 'The Bullet' seine Chance, schloss die Lücke und ging an Prado vorbei in Führung. Herlings gewann am Ende mit einem Vorsprung von 8 Sekunden vor Prado und Tim Gajser (Honda). Für Herlings war dies der 200. Laufsieg seiner Karriere! Dabei sind seine gewonnenen Qualifikationsrennen noch nicht einmal mitgezählt!

Der deutsche Kosak KTM Pilot Tom Koch hatte einen guten Start im Bereich der Top-10 und beendete das Rennen auf dem 12. Platz. Sein Teamkollege Maximilian Spies beendete das Rennen auf Platz 19. Mark Scheu (Husqvarna) verfehlte auf Rang 24 die Punkteränge.

Jeremy Seewer (Kawasaki) fuhr auf Rang 5 ein sehr solides Rennen und auch der schweizerische Sixtyseven Husqvarna Pilot Kevin Brumann erreichte auf Platz 18 die Punkteränge. Leider fiel Valentin Guillod (Honda) nach 5 Runden aus.

WM-Rückkehrer Romain Febvre hatte keinen guten Start, beendete das Rennen dennoch auf Platz 6 und auch der wieder genesene Brent van Doninck (Honda) zeigte nach seinem langwierigen Oberschenkelbruch auf Rang 11 in Loket eine solide Leistung.

MXGP Lauf 1, Loket:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Benoit Paturel (F), Yamaha

8. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

10. Brian Bogers (NL), Fantic

11. Brent van Doninck (B), Honda

12. Tom Koch (D), KTM

13. Kevin Horgmo (N), Honda

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Ivo Monticelli (I), Beta

16. Alberto Forato (I), Honda

17. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

19. Maximilian Spies (D), KTM

20. Tristan Purdon (ZA), Husqvarna

…

24. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

35. (DNF) Cornelius Toendel (N), KTM

...

37. (DNF) Isak Gifting (S), Yamaha

38. (DNF)Valentin Guillod (CH), Honda