Jeffrey Herlings (KTM): Stress wegen iT-Chaos

Wegen der weltweiten Computer-Pannen am Freitag verspätete sich ein Teil des Grand-Prix-Trosses bei der Anreise in Loket. Betroffen war auch Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings, der am Airport festhing.

Von der Serie der weltweiten Computer-Pannen war auch der Grand Prix of Czech Republic betroffen. Die meisten Fahrer, Teamchefs und Betreuer reisen am Freitag vor dem Rennen per Flugzeug an. Und genau hier waren Viele von den massiven Verspätungen oder Ausfällen der Flüge betroffen und mussten stundenlange Verspätungen in Kauf nehmen.

Ein fehlerhaftes Software-Update hatte am Freitag weltweit die Server der IT-Infrastruktur von Großinstitutionen wie Flughäfen, Banken, Versicherungen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen lahmgelegt. Erst nach mehreren Stunden war der Software-Fehler behoben. Die Folgen waren aber noch weitaus länger zu spüren. Herlings erreichte die Strecke in Loket erst am Freitag-Nachmittag, als das Start-Training bereits begonnen hatte.

Das MXGP-Qualifikationsrennen am Samstag beendete Herlings auf Rang 3 hinter WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS).