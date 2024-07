MXGP 2024 in Frauenfeld: Was, wann, wo, wer und wie

Die MXGP 2024 gastiert am 24./25. August in Frauenfeld

Beim diesjährigen MXGP of Switzerland in Frauenfeld stehen die beiden WM-Klassen MXGP und MX2 im Mittelpunkt des Interesses. Hinzu kommen Nachwuchsklassen EMX250 und EMX125 sowie die Kids-Klasse MXE. Was man wissen muss.

Der diesjährige MXGP of Switzerland ist der 17. Lauf zur Motocross-WM 2024. Diese umfasst insgesamt 20 Veranstaltungen, womit ein neuer Rekordwert erreicht werden wird. Mit den Rennen in Frauenfeld geht die Weltmeisterschaft WM in ihre entscheidende Phase. Der Event in der Schweiz geht am 24. und 25. August auf der Rennstrecke ‹Schollenholz› über die Bühne und wird im Auftrag des WM-Promoters Infront Moto Racing erneut von der MXGP Suisse AG mit Willy Läderach an der Spitze in Zusammenarbeit mit dem Team Swissmoto und dem MRSV Frauenfeld in die Tat umgesetzt.

Gefahren wird in fünf Klassen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen natürlich die beiden WM-Klassen. Da ist zum einen die Top-Kategorie MXGP, in der es ein Mindestalter für die Teilnehmer von 16 Jahren, nach oben jedoch keine Altersbeschränkung gibt. Während in der MXGP Zweitakt-Motorräder mit 175 bis 250 ccm Hubraum sowie Viertakter mit 290 bis 450 ccm eingesetzt werden dürfen, ist die WM-Klasse MX2 maximal 23-jährigen Fahrern mit Zweitakt-Maschinen mit 100 bis 125 ccm und Viertaktern mit 175 bis 250 ccm vorbehalten. Hinzu kommen die drei Rahmenklassen bzw. -serien EMX250 (höchste Europameisterschaftsklasse unterhalb der WM), EMX125 und MXE (mit Elektro-Bikes ausgetragene Kinder-Klasse). In allen fünf Klassen zusammen werden insgesamt weit über 200 Fahrer und gegebenenfalls Fahrerinnen aus 15 bis 20 Nationen erwartet.

Bevor es am Samstag, dem 24. August, auf der 1.650 Meter langen Rennstrecke so richtig rund geht, gibt es am Freitagnachmittag (23.8.) bereits das erste Dröhnen der Motoren. Aufgrund der erst ab Samstagfrüh in Kraft tretenden Straßensperrung werden von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr sowie von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr die MXGP- bzw. MX2-Piloten im Paddock ihre freiwilligen Startübungen vornehmen.

Der erste Action-Tag (24.8.) beginnt, Stand heute, ab 8:00 Uhr mit den freien Trainings aller Klassen, wobei die Piloten der EMX125 den Anfang machen. Die WM-Klassen MX2 und MXGP gehen ab 10:30 Uhr bzw. 11:00 Uhr zu ihren ersten Trainings auf den Hartboden-Kurs. Weiter geht das vollgepackte Programm mit den Zeit- und (offiziellen) Starttrainings, an die sich ab 13:15 Uhr das erste Rennen (MXE) anschließt.

Nach den Zeittrainings der WM-Klassen bestreiten die Akteure der EMX125 ab 15:00 Uhr ihr erstes Rennen sowie ab 15:45 Uhr auch die EMX250. Ab 16:35 Uhr kämpfen dann die weltbesten Motocross-Piloten der MX2 sowie anschließend ab 17:25 Uhr die der Top-Klasse MXGP in ihren Quali-Rennen um die ersten WM-Punkte des Wochenendes sowie die besten Startplätze für den Sonntag. Ab 18:00 Uhr folgt dann die beliebte Paddock Show, bei der die Gewinner der MXGP- und MX2-Qualifyingrennen plus die jeweiligen Tabellenleader (sofern nicht ohnehin dabei) den Fans für Autogrammwünsche, Selfies etc. zur Verfügung stehen. Hinzu kommen werden so mancher Schweizer Pilot.

Der Sonntag (25. August) beginnt 9:15 Uhr mit dem zweiten Rennen der EMX125 sowie den je 15-minütigen Warm ups der WM-Klassen (MX2 ab 10:25 Uhr bzw. MXGP ab 10:45 Uhr). Nach den zweiten Rennen der EMX250 (ab 11:30 Uhr) und MXE (ab 12:20 Uhr) kämpfen die MX2- und die MXGP-Fahrer ab 13:15 Uhr und 14:15 Uhr sowie ab 16:10 Uhr und 17:10 Uhr im regelmäßigen Wechsel um die Heat- sowie letztlich die Grand-Prix-Siege bzw. zumindest um WM-Punkte.

Die diesjährigen Hauptdarsteller in der MXGP sind der fünffache Weltmeister Tim Gajser (Honda) aus Slowenien (1 x MX2, 4 x MXGP), der zweifache MX2-Weltmeister sowie MXGP-Champion des Vorjahres Jorge Prado (GASGAS) aus Spanien und der fünffache Weltmeister Jeffrey Herlings (KTM) aus den Niederlanden (3 x MX2 und 2 x MXGP), die derzeit die ersten drei Plätze der WM-Tabelle einnehmen. Auf Platz 5 rangiert aktuell Jeremy Seewer (Kawasaki) und Valentin Guillod ist Zehnter. Kevin Brumann, der nicht alle WM-Rennen 2024 bestreitet, wird auf Rang 27 notiert.

Nach einem Titeldreikampf sieht es derzeit auch in der MX2 aus. Hier okkupieren der Niederländer Kay de Wolf, der Belgier Lucas Coenen und der Deutsche Simon Längenfelder vorerst die Medaillenplätze. Für alle drei wäre es der erste WM-Titel.

In der Europameisterschaftsklasse EMX250 führt aktuell der Frauenfeld-Sieger des Vorjahres in der EMX125, der Franzose Mathis Valin, und in der Zweitakt-Kategorie EMX125 hat derzeit der Ungar Noel Zanozc die Nase vorn.

Alles in allem bietet das diesjährige MX-Festival in Frauenfeld wieder ein volles Programm, bei dem kaum Wünsche offen bleiben sollten. Tickets kosten im Vorverkauf für Erwachsene für den Samstag 30 CHF und für den Sonntag 80 CHF. Alternativ dazu ist das Wochenendticket mit 90 CHF ein echtes Schnäppchen. An der Tageskasse sind die begehrten Eintrittskarten jeweils 10 CHF teurer. Tickets mit einem Tribünenplatz sind entsprechend teurer.

Am Samstag haben Kinder bis zum 16. Geburtstag freien Eintritt zum MXGP-Gelände und am Sonntag Kinder bis zum 10. Geburtstag. Tribünenplätze für Kinder müssen allerdings per zugebucht werden. Für Behinderte ist der Eintritt ins Paddock und ein Parkplatz gratis. Zudem stehen ein Behindertenpodest und separate WCs zur Verfügung.

Tickets und weitere Infos unter: www.mxgp-switzerland.com.