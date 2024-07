Loket: Tim Gajser (Honda) startet von Pole

Der slowenische WM-Leader Tim Gajser (Honda) gewann im tschechischen Loket das MXGP Qualifikationsrennen vor Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) und Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings. Tom Koch auf Rang 15.

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republic in Loket: Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings legte im Zeittraining mit einer Rundenzeit von 1:43,45 die Bestmarke vor. Den Holeshot zum Qualifikationsrennen gewann aber der spanische Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Jeffrey Herlings. Prado und Gajser konnten gleich zu Beginn des Rennens Boden gutmachen, doch in der zweiten Runde verlor der Spanier am tiefsten Teil der Strecke in den ausgefahrenen Spurrinnen die Balance, so dass Gajser in Führung gehen konnte. Das Rennen war geprägt vom Duell zwischen Gajser und Prado. Der Spanier blieb bis zum Schluss in Reichweite zum Führenden, kam aber nicht nah genug an Gajser heran.

In den letzte beiden Runden steckte Prado zurück und gab sich mit Platz 2 zufrieden. Gajser gewann mit einem Vorsprung von 5,2 Sekunden vor Prado und Herlings, der weitere 8 Sekunden Rückstand hatte.

Eine starke Leistung zeigte der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer, der sich von Rang 7 aus nach vorne kämpfte. Zuerst setzte er sich gegen Isak Gifting (Yamaha) durch. Nach der Hälfte des Rennens schloss er die Lücke zu Calvin Vlaanderen (Yamaha) und Mattia Guadagnini (Husqvarna), ging binnen einer halben Runde an beiden Piloten vorbei und erreichte Platz 4. Sein Teamkollege und WM-Rückkehrer Romain Febvre kam auf Platz 6 ins Ziel.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch startete im Bereich von Platz 12 und erreichte das Ziel auf Rang 15. Sein Teamkollege Maximilian Spies haderte mit seinem Start, kam nur auf Platz 27 aus der ersten Runde, kämpfte sich danach aber auf Platz 21 nach vorne. Mark Scheu (Husqvarna) qualifizierte sich auf Rang 27.

MXGP Qualifying Race Loket:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

9. Valentin Guillod (CH), Honda

10. Giuseppe Tropepe (I), Honda

11. Benoit Paturel (F), Yamaha

12. Brian Bogers (NL), Fantic

13. Kevin Horgmo (N), Honda

14. Isak Gifting (S), Yamaha

15. Tom Koch (D), KTM

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Alberto Forato (I), Honda

18. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna

19. Pavol Repcak (SK), KTM

20. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

21. Maximilian Spies (D), KTM

22. Brent van Doninck (B), Honda

23. Ivo Monticelli (I), Beta

24. Petr Polak (CZ), Yamaha

25. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

26. Bobby Bruce (GB), Kawasaki

27. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

36. (DNF) Adam Sterry (GB), KTM

…

40. (DNS) Cornelius Toendel (N), KTM