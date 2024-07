Simon Längenfelder (GASGAS): GP-Sieg knapp verfehlt

Mit zwei zweiten Plätzen beendete der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder den Grand Prix of Czech Republic auf dem zweiten Podiumsrang hinter WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) und erkannte Fortschritte.

Bei dem Duell zwischen WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) und Simon Längenfelder (GASGAS) im zweiten Lauf von Loket (CZ) ging es nicht nur um das große Bild und WM-Punkte, sondern auch um den Grand-Prix-Sieg von Loket.

Simon Längenfelder zeigte sich das ganze Wochenende über kampfstark und blieb fehlerfrei. In den zweiten Lauf startete er zunächst auf Platz 4. In Runde 5 setzte er sich gegen Yamaha-Werksfahrer Karlis Reisulis durch. In Runde 6 überholte er Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup und in Umlauf 8 hatte er den führenden Liam Everts erreicht, den er mit einem cleveren Manöver ebenfalls überholen konnte und in Führung ging. Nach 7 Führungsrunden rückte Kay de Wolf dann aber immer näher. Hätte Längenfelder den Laufsieg über die Distanz gebracht, so wäre er Grand-Prix-Sieger geworden.

Kay de Wolf gewann in Loket mit einem 3-1-Ergebnis und 45 Punkten. Längenfelder holte mit zwei zweiten Plätzen 44 Punkte und Lucas Coenen hatte auf Gesamtrang 3 und einem 1-4-Ergebnis am Ende des Tages 43 Zähler auf seinem Punktekonto.

«Es ist an diesem Wochenende beinahe ein Grand-Prix-Sieg geworden», grübelte der Deutsche, der nach dem Rennen einige Fortschritte ausmachen konnte. «Meine Fitness wird immer besser», konstatierte er. «Vor dem Maggiora Grand Prix bekam ich Fieber und hatte seither Probleme», erklärte der Deutsche. Zur Erinnerung: Nach Rang 2 im ersten Lauf von Maggiora beendete Längenfelder den zweiten Lauf von Maggiora nur auf Rang 8.

«Kay war hier am Ende einfach schneller, aber mit zwei zweiten Plätzen habe ich auf jeden Fall Konstanz bewiesen», meinte Längenfelder. «Jetzt freue ich mich schon auf das nächste Rennen in Lommel.»

In der WM-Tabelle rangiert Längenfelder nach 13 von 20 Grands Prix weiterhin auf Rang 3 hinter den beiden Husqvarna-Werksfahrern Kay de Wolf und Lucas Coenen. Der Deutsche konnte in Loket mit Platz 4 im Quali-Race und zwei zweiten Plätzen in den Wertungsläufen den Rückstand zur Tabellenspitze von 67 auf 66 Punkte verkürzen.

Ergebnis MX2 Loket:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-2

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-4

4. Liam Everts (B), KTM, 5-3

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 4-5

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 6-6

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 7-8

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 10-7

9. Oriol Oliver (E), KTM, 8-10

10. David Braceras (E), Fantic, 11-11

MX2 WM Stand nach 13 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 626 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 580, (-46)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 560, (-66)

4. Liam Everts (B), KTM, 515, (-111)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 457 (-169)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 433, (-193)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 382 (-244)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 362, (-264)

9. Oriol Oliver (E), KTM, 236, (-390)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 229, (-397)