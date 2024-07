Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Lommel Grand Prix

Simon Längenfelder geht an Rick Elzinga vorbei in Führung

Mit einem 1-2-Ergebnis und trotz weiterer Stürze im zweiten Lauf gewann MX2-WM-Leader Kay de Wolf den Grand Prix of Flanders im belgischen Lommel. Simon Längenfelder (GASGAS) gewann den zweiten Lauf.

14. Lauf der MX2 Motocross-WM 2024: Auch im zweiten Lauf katapultierte sich der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zum Holeshot und führte das Rennen 4 Runden lang an, während sein Zwillingsbruder Lucas bei einem Sturz Sand in seine Brille bekam, die Box ansteuern musste und an das Ende des Feldes zurückfiel.

Tabellenführer Kay de Wolf (Husqvarna) startete im Bereich der Top-3 und kämpfte sich in Runde 3 an Rick Elzinga (Yamaha) vorbei auf Rang 2. In Runde 4 hatte er den führenden Sacha Coenen in Schlagdistanz und ging vorbei.

Das Rennen schien entschieden zu sein, doch nicht im Sand von Lommel: Nach der Hälfte des Rennens flog de Wolf über den Lenker ab und überließ erneut Sacha die Führung. Erneut holte der Niederländer auf und ging in Führung. In Runde 11 stürzte de Wolf erneut und fiel auf Platz 5 zurück. Diesmal übernahm Rick Elzinga die Führung, doch seine Werks-Yamaha begann zu qualmen. Elzinga musste Tempo herausnehmen und wurde leichte Beute für Simon Längenfelder (GASGAS) der sich nach Start auf Platz 6 das Rennen gut eingeteilt hatte und in der zweiten Rennhälfte noch einmal nachlegen konnte. De Wolf versuchte, in den letzten Runden die Lücke zum Führenden zu schließen, doch er begab sich erneut in Sturzgefahr, kam komplett von der Strecke ab und musste sich am Ende mit Rang 2 begnügen.

Mit einem 1-2-Ergfebnis gewann Kay de Wolf den Grand Prix of Flanders vor Elzinga, der mit Rang 4 im zweiten Lauf etwas enttäuscht wirkte. Simon Längenfelder gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 7,3 Sekunden. Mit einem 8-1-Ergebnis stand der deutsche auf dem dritten Podiumsrang.

Lucas Coenen (Husqvarna), der sich nach seinem Boxenstopp vom Ende des Feldes vorarbeiten musste, beendete den zweiten Lauf auf Platz 8. WMX-Gaststarterin Lotte van Drunen holte auf Rang 20 einen WM-Punkt.

Mit seinem Tagessieg in Lommel konnte sich Kay de Wolf an der Tabellenspitze weiter absetzen. Der Niederländer konnte seinen Vorsprung von 46 auf 65 Punkte ausbauen. Simon Längenfelder hat nach 14 von 20 Events auf Rang 3 einen Rückstand von 77 Punkten.

Übernächste Woche (11. August) geht die Motocross-WM im schwedischen Uddevalla in ihre 15. Runde.

Ergebnis MX2 Lommel:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-2

2. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 2-4

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 8-1

4. Liam Everts (B), KTM, 6-3

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 4-7

6. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 3-9

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-8

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-5

9. Sacha Coenen (B), KTM, 10-6

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 7-12

11. Jens Walvoort (NL), KTM, 11-10

12. Oriol Oliver (E), KTM, 12-11

13. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna, 16-13

14. Arvid Lüning (S), GASGAS, 15-14

15. Sampo Rainio (FIN), KTM, 13-16

16. Scott Smoulders (NL), Honda, 14-18

17. Filip Olsson (S), KTM, 18-15

18. Federico Tuani (I), KTM, 19-17

19. David Braceras (E), Fantic, 17-19

20. Nicolas Vennekens (B), GASGAS, 22-19

21. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 21-20

22. Peter König (D), KTM, 20-DNS

...

DNS: Andrea Adamo (I), KTM

DNS: Kay Karssemakers (NL), Fantic

DNS: Jack Chambers (USA), Kawasaki

DNS: Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

MX2 WM Stand nach 14 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 683 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 618, (-65)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 606, (-77)

4. Liam Everts (B), KTM, 556, (-127)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 465, (-218)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 457 (-226)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 429 (-254)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 391, (-292)

9. Oriol Oliver (E), KTM, 255, (-428)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 254, (-429)