Uddevalla: Lucas Coenen (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

Lucas Coenen gewann den ersten Lauf in Uddevalla

Nachdem WM-Leader Kay de Wolf im ersten Lauf von Uddevalla mehrere Fehler beging, war der Weg für Lucas Coenen frei, der den ersten Lauf vor Mikkel Haarup (Triumph) und Simon Längenfelder (GASGAS) gewann.

Erster Lauf der MX2-Klasse in Uddevalla (Schweden): Simon Längenfelder katapultierte seine Werks-GASGAS zum Holeshot und führte das Rennen zwei Runden lang vor Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen und Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup an. Für den Deutschen war es der 6. Holeshot in der laufenden Saison.

Bereits in der ersten Runde kam WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) von der Strecke ab und konnte sich erst außerhalb der Top-10 wieder einordnen. Der Niederländer wollte sich so schnell wie möglich nach vorne kämpfen, stürzte dabei aber zweimal und fiel dabei zunächst auf Rang 13 und nach seinem zweiten Crash auf Platz 16 zurück. Danach hatte de Wolf seine Lektion gelernt, blieb konzentriert und fuhr noch auf den 7. Platz nach vorne.

Lucas Coenen (Husqvarna) überholte Längenfelder und fuhr an der Spitze sein eigenes Rennen. Der Belgier gewann mit einem Vorsprung von 7 Sekunden. Nach der Hälfte des Rennens musste Längenfelder auch Haarup ziehen lassen und in den letzten Runden rückte auch Red-Bull-KTM-Werksfahrer Andrea Adamo nach, doch der Deutsche rettete Platz 3 über die Ziellinie.

Ferruccio Zanchi und Oriol Oliver fielen nach technischen Defekten aus. Mit seinem Sieg im ersten Lauf verkürzte Lucas Coenen in der WM-Tabelle seinen Rückstand auf Kay de Wolf von 65 auf 56 Punkte.

MX2 Uddevalla, Lauf 1:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Mikkel Haarup (DK), Triumph

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Liam Everts (B), KTM

6. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. Sacha Coenen (B), KTM

11. David Braceras (E), Fantic

12. Jack Chambers (USA), Kawasaki

13. Jens Walvoort (NL), KTM

14. Yago Martinez (E), TM

15. Filip Olsson (S), KTM

...

22. (DNF) Oriol Oliver (E), KTM

23. (DNF): Ferruccio Zanchi (I), Honda