Uddevalla: Kay de Wolf (Husqvarna) holt Pole

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) setzte sich am Ende des MX2-Qualifikationsrennen gegen Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup durch und startet in Uddevalla von Pole Position. Simon Längenfelder fiel nach Sturz auf Platz 4

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden, 15. Lauf der Motocross-WM in Uddevalla. Nach starken Regenfällen der letzten Tage präsentierte sich sie Strecke bei Sonnenschein in gutem Zustand.

Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup zog den Holeshot knapp vor dem deutschen GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder und WM-Leader Kay der Wolf (Husqvarna). Liam Everts (KTM) rangierte in den ersten beiden Runden auf Rang 4, doch der Belgier stürzte und fiel auf Rang 8 zurück. Bis zum Ende konnte der 20-Jährige wieder bis auf Platz 5 nach vorn fahren.

Simon Längenfelder rangierte bis 3 Runden vor dem Ziel auf Rang 3 vor Lucas Coenen (Husqvarna), der von hinten Druck machte. Der Deutsche stürzte nach einem Sprung. Sein Motorrad rutschte den Hang hinunter, so dass Längenfelder viel zeit verlor. Trotz der kritischen Situation büßte der Deutsche nur einen Platz ein und kam auf Rang 4 ins Ziel.

Vorn spitze sich der Zweikampf zwischen Mikkel Haarup und Kay de Wolf zu. Der WM-Leader, dessen Motorrad im schwedisch- blauen Retro-Look designed ist, ging in Runde 11 in Führung, doch Haarup ließ sich nicht abschütteln und kämpfte bis ins Ziel. Am Ende rettete de Wolf seinen Sieg mit einem Vorsprung von 0,8 Sekunden über die Ziellinie.

MX2 Qualifying Race Uddevalla:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Mikkel Haarup (DK), Triumph

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Liam Everts (B), KTM

6. Ferruccio Zanchi (I), Honda

7. Sacha Coenen (B), KTM

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. Andrea Adamo (I), KTM