Tim Gajser (Honda) startet in Uddevalla von Pole

WM-Leader Tim Gajser (HRC) gewann das MXGP Qualifying zum GP of Sweden in Uddevalla vor Jorge Prado (GASGAS) und Romain Febvre (Kawa). Jeffrey Herlings (KTM) musste auf Platz 7 Schadensbegrenzung betreiben.

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings markierte in beiden Trainings-Sessions am Vormittag Bestzeit, doch nach dem Start zum Samstags-Rennen geriet er in Probleme, denn in der langgezogenen Linkskurve nach dem Start stürzte Calvin Vlaanderen (Yamaha) direkt vor ihm, so dass 'The Bullet' schon in der ersten Runde weit zurückfiel. Der Niederländer musste sich von außerhalb der Top-20 nach vorne kämpfen und konnte auf Platz 7 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Fantic-Werksfahrer Brian Bogers zog den Holeshot vor Tim Gajser (Honda) und Jorge Prado (GASGAS). In der vierten Runde setzte sich Gajser gegen Bogers durch, aber auch Prado folgte ihm auf den Fersen. Nachdem der Spanier an einem Überrundeten hängenblieb, vergrößerte sich die Lücke, doch der Titelverteidiger konnte das Gap wieder schließen. In Schlagdistanz zum Slowenen kam er aber nicht mehr, so dass Gajser am Ende mit einem Vorsprung von 0,9 Sekunden gewann.

Der skandinavische Lokalmatador Isak Gifting (Yamaha) zeigte ein tolles Rennen. Er startete auf Rang 4, fiel zwischenzeitlich auf Rang 5 zurück, wollte sich aber gegen Brian Bogers durchsetzen. Giftings Vorderrad touchierte das Hinterrad von Bogers und der Schwede ging bei hohem Tempo zu Boden. Immerhin konnte er sich auf Platz 9 noch 2 WM-Punkte sichern.

Romain Febvre (Kawasaki) kam auf Platz 4 ins Ziel. Sein schweizerischer Teamkollege Jeremy Seewer setzte sich am Ende gegen seinen Landsmann Valentin Guillod (Honda) durch und beendete das Qualifikationsrennen auf Platz 6.

Die deutschen Starter beendeten das Quali-Race auf den Rängen 17 (Tom Koch), 19 (Maximilian Spies), 27 (Mark Scheu ) und 28 (Cato Nickel).

MXGP Qualifikationsrennen Uddevalla:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Brian Bogers (NL), Fantic

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

6. Valentin Guillod (CH), Honda

7. Jeffrey Herlings (KTM)

8. Jan Pancar (SLO), KTM

9. Isak Gifting (S), Yamaha

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

11. Cornelius Toendel (N), KTM

12. Brent van Doninck (B), Honda

13. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

…

17. Tom Koch (D), KTM

18. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

19. Maximilian Spies (D); KTM

…

27. Mark Scheu (D), Husqvarna

28. Cato Nickel (D), Husqvarna