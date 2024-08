WM-Stars beim Motocross in Keiheuvel-Balen

Beim traditionellen internationalen Motocross am 15. August 2024 im belgischen Keiheuvel-Balen treten mehrere Topstars in der MXGP- und MX2-WM-Kategorie an – auch Tony Cairoli (Ducati) wird als Beobachter vor Ort sein.

Bevor die Motocross-WM im niederländischen Arnheim am 17. und 18. August mit dem Grand Prix der Niederlande wieder Fahrt aufnimmt, nutzen viele Spitzenfahrer das internationale Meeting in Keiheuvel-Balen in der Nähe von Mol am 15. August zu einem letzten Formcheck.

Das Teilnehmerfeld ist voll mit Top-Assen der Motocross-Szene, wie MXGP-Stars Jeffrey Herlings (KTM) und Romain Febvre (Kawasaki). Mit dabei sein werden neben dem lange verletzten Yamaha-Werksfahrer und Lokalmatador Jago Geerts auch dessen Teamkollegen Calvin Vlaanderen und Andrea Bonacorsi. Dazu kommt der Belgier Brent van Doninck (Honda).

Spannend: auch Routinier Max Nagl (Honda) wird in Mol – in unmittelbarer Nähe seiner belgischen Wahlheimat – an den Start gehen. Nagl wird auch gemeinsam mit Ken Roczen (Suzuki) und Simon Längenfelder (GASGAS) beim MXoN im britischen Matterley Basin auf die internationale Top-Konkurrenz treffen.

In der MX2-Klasse werden die Brüder Lucas Coenen (Husqvarna) und Sacha Coenen (KTM), sowie Liam Everts (KTM) und Andrea Adamo (KTM) fahren.

Auch Tony Cairoli (Ducati) wird vor Ort sein – jedoch nur als Beobachter. Mit großer Spannung wird die Rückkehr des neunfachen Champions in die MXGP-Motocross-WM am kommenden Wochenende in Arnheim in den Niederlanden mit dem Prototyp der neuen Ducati Desmo450 MX erwartet. Übrigens: Cairoli hatte 2023 am Motocross-Event in Keiheuvel-Balen teilgenommen und damals in der MX2-Klasse – noch auf KTM – den Sieg davongetragen.