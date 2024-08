Simon Längenfelder (GASGAS): Viertes Podium in Folge

Mit dritten Plätzen in beiden Wertungsläufen sicherte sich der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder beim Grand Prix of Sweden in Uddevalla sein viertes Podium in Folge und holte in der WM-Tabelle auf.

Simon Längenfelder holte beim 15. Lauf zur MX2 Motocross-WM sein viertes Podium in Folge. «Ich denke, dass dieses Wochenende besonders schwierig war. Speziell die Linienwahl war hier ein großes Thema.»

Am Samstag überstand er im Qualifikationsrennen allerdings einen wilden Abflug. Nach einem Sprung überschlug sich seine Werks-GASGAS und flog einen Abhang hinunter. Der Deutsche musste sein Motorrad zunächst aus dem hohen Gras bergen, bevor er das Rennen fortsetzen konnte. Er beendete das Qualifikationsrennen auf Platz 4.

Damit hatte er eine gute Startposition am Gatter und in beiden Wertungsläufen zog er den Holeshot und führte das Rennen in der Anfangsphase in beiden Rennen an, doch in beiden Läufen übte Husqvarna-Werksfahrer und der spätere Sieger, Lucas Coenen, von Anfang an Druck aus.

Am Ende wurde er mit zwei dritten Plätzen Dritter der Gesamtwertung und rangiert auch in der WM-Tabelle weiterhin auf Platz 3. «Man durfte sich hier keinen Fehler erlauben und musste immer die perfekte Linienwahl treffen, denn bei diesem steinigen Untergrund, den wir hier in Uddevalla haben, war es sehr leicht, einen Fehler zu begehen», erklärte der Deutsche. «Ich bin zum Glück aber fehlerfrei geblieben. Zwar hatte ich heute nicht den Speed für den Sieg, aber andererseits war ich das ganze Wochenende über konstant und darüber freue ich mich.»

Mit 40 Punkten lag Längenfelder am Ende sogar gleichauf mit Andrea Adamo auf Gesamtrang 2. Adamo hatte aber mit Rang 2 den besseren zweiten Lauf und wurde deshalb Gesamt-Zweiter. Da WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) in beiden Rennen mit Problemen haderte, konnte Längenfelder in Uddevalla seinen Rückstand zur Spitze sogar von 77 auf 72 Punkte verkürzen.

MX2 Uddevalla:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 4-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-3

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 2-6

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-4

6. Liam Everts (B), KTM, 5-5

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 6-8

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-9

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-10

10. David Braceras (E), Fantic, 11-11

MX2 WM Stand nach 15 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 725 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 676, (-49)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 653, (-72)

4. Liam Everts (B), KTM, 594, (-131)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 511, (-214)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 498 (-227)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 457 (-268)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 415, (-310)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 274, (-451)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 273, (-452)