Spektakuläre Rettungsaktion von Kay de Wolf im Video

Als WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) im zweiten Rennen auf den überrundeten Arvid Lüning auflief, kreuzte der Schwede seine Flugbahn über einen Table und beide Fahrer drohten zu kollidieren, doch de Wolf reagierte.

Das Problem der Überrundeten waren beim 15. Lauf der Motocross-WM in Uddevalla das zentrale Thema, aber was WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) im zweiten Lauf der MX2-Klasse gezeigt hat, war spektakulär.

De Wolf hatte in den letzten 3 Runden Simon Längenfelder (GASGAS) auf Platz 3 in Schlagdistanz. Längenfelder kam vergleichsweise problemlos am überrundeten Arvid Lüning vorbei, doch danach wechselte der Schwede sofort wieder auf die Ideallinie. Lüning schaute sich vor der Anfahrt zum weiten RAM-Table sogar noch einmal um und musste den näher kommenden de Wolf gesehen haben. Lüning nahm aber das Gas nicht weg, sondern beschleunigte weiter und nahm den Table voll. Allerdings kreuzten sich ihre beiden Flugbahnen, so dass es zur Katastrophe kommen musste.

Der WM-Leader, der mit Geschwindigkeitsüberschuss von hinten heranflog, nahm aber in der Luft geistesgegenwärtig seine linke Hand vom Lenker und drückte Lüning während der Flugphase von sich weg. Durch diesen Impuls landete Lüning etwas weiter links und de Wolf etwas weiter rechts auf der Strecke und es kam nicht zur Kollision. Ein Crash an dieser Stelle hätte katastrophale Folgen haben und die Titelambitionen von de Wolf zunichte machen können.

Die Aktion von Kay de Wolf im Video