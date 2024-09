Liam Everts (KTM) startet von Pole, Längenfelder P4

Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts gewann das MX2 Qualifikationsrennen in Afyonkarahisar vor Lucas Coenen (Husqvarna), Mikkel Haarup (Triumph) und Simon Längenfelder (GASGAS).

MX2 Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar: Der belgische KTM-Werksfahrer Sacha Coenen stand wegen einer in Schweden zugezogenen Fußverletzung nicht am Start. Diesmal zog sein Zwillingsbruder, Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen, den Holeshot. Noch in der ersten Runde setzte sich Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts auf den Innenlinien durch, übernahm die Führung und gewann das Rennen mit einem Start-Ziel-Sieg.

Lucas Coenen erhöhte am Ende den Druck auf den Führenden, doch nach einem kleinen Fehler fiel er wieder etwas zurück und kam nicht mehr in Schlagdistanz zu Everts. 'Liamski' gewann mit einem knappen Vorsprung von 0,9 Sekunden vor Lucas Coenen und dem gut aufgelegten Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup, der von der Pole-Position ins Qualifikationsrenen ging.

Simon Längenfelder (GASGAS) erwischte keinen perfekten Start, fiel zunächst von Platz 6 auf 7 zurück, fand dann aber besser ins Rennen und erreichte in den letzten Runden WM-Leader Kay de Wolf, der auf Platz 4 rangierte. Längenfelder ging 'all in' und versuchte, den Niederländer in einer langgezogenen Linkskurve innen zu überholen. Es kam zur Kollision und beide Fahrer gingen hart zu Boden. De Wolf flog ziemlich weit von der Strecke. Längenfelder war schneller wieder auf seinem Bike und wurde Vierter. Der frustrierte de Wolf kam nur auf Rang 9 ins Ziel.

MX2 Qualifikation Afyonkarahisar:



1. Liam Everts (B), KTM

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna

3. Mikkel Haarup (DK), Triumph

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Ferruccio Zanchi (I), Honda

6. Thibault Benistant (F), Yamaha

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

8. Andrea Adamo (I), KTM

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

14. Jens Walvoort (NL), KTM

15. Kay Karssemakers (NL), Fantic

16. David Braceras (E), Fantic

...

DNS: Sacha Coenen (B), KTM