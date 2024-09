Spanien: Weiteres starkes Nationen-Team für Matterley

Spanien, Großbritannien und Norwegen haben ihre Nominierungen für das Motocross der Nationen in Matterley Basin bekanntgegeben. Das spanische Team ist mit Jorge Prado, Ruben Fernandez und Oriol Oliver gut aufgestellt.

Weitere Mannschaftsaufstellungen für das Motocross der Nationen am 5.-6. Oktober in Matterley Basin wurden bekanntgegeben. Spanien wird mit einer starken Mannschaft antreten:

Team Spanien:

Jorge Prado #19 – MXGP

Oriol Oliver #20 – MX2

Ruben Fernandez #21 – Open

Das britische Team setzt auf Erfahrungsträger Tommy Searle, der seine MXGP-Karriere zwar im Jahre 2019 beendete, aber weiterhin in den britischen Meisterschaften erfolgreich ist. 2022 trat Searle in RedBud zum Motocross der Nationen an. Großbritannien ist in Matterley Basin Lokalmatador und bekanntlich ist Max Anstie an guten Tagen zu außergewöhnlichen Leistungen fähig.



Team GB:

Tommy Searle - MXGP

Max Anstie - MX2

Conrad Mewse - Open

Auch Team Norwegen ist in diesem Jahr recht gut aufgestellt: Kevin Horgmo rangiert in der MXGP WM-Tabelle auf Rang 8, Cornelius Toendel hatte in diesem Jahr gleich mehrere Top-10-Ergebnisse vorzuweisen. Wo Hakon Fredriksen derzeit steht, ist nach langer Verletzungspause ungewiss, aber in Norwegen soll er bereits wieder einige Rennen erfolgreich absolviert haben.

Team Norwegen:

Kevin Horgmo - MXGP

Hakon Fredriksen - MX2

Cornelius Toendel - Open