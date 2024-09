Vorschau Afyonkarahisar (Türkei): Die Spannung steigt

Die Motocross-WM geht am kommenden Wochenende in Afyonkarahisar (Türkei) in ihre entscheidende Phase. Titelverteidiger Jorge Prado (GASAS) muss die Flucht nach vorn antreten. Die Damen-WM geht in ihre finale Runde.

Am kommenden Wochenende geht die Motocross-WM 2024 in ihre entscheidende Phase. Im türkischen Afyonkarahisar findet der 18. von 20 Grands Prix der Saison statt und die Wetteraussichten sind bei leichter Bewölkung und Temperaturen von 29 Grad optimal.

Für den spanischen GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado wird der türkische Grand Prix vorentscheidend sein. Falls es ihm gelingt, WM-Leader Tim Gajser (Honda) zu bezwingen, so bleibt er im Rennen. Sollte Prado aber gegenüber Gajser weiter an Boden verlieren, so rückt auch das Thema Titelverteidigung in weite Ferne. Dazu kommt, dass nur 24 Punkte hinter Prado bereits Jeffrey Herlings (KTM) lauert, der gerade bei den letzten Rennen erstaunliche Endspurts hinlegen konnte. Kurzum: Das WM-Podium bleibt weiterhin offen und Tim Gajser ist dabei leicht im Vorteil.

WM-Stand nach 17 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 860 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 842, (-18)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 818, (-42)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 587, (-273)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-310)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 527, (-333)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 514 (-346)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 386, (-474)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 329, (-531)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 295, (-565)

Etwas klarer sind die Verhältnisse in der MX2-WM, wobei hier der Schein etwas trügt, denn Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf führt zwar die Tabelle mit komfortablem Vorsprung von 61 Punkten an, aber bei den letzten Grands Prix flog der Niederländer mehrmals heftig ab und hatte dabei Glück, dass er weitgehend unverletzt blieb. Auch der Tabellen-Zweite, sein Teamkollege Lucas Coenen, stürzt oft, während der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder immer wieder durch Konstanz glänzt. Erstes Ziel von Längenfelder ist natürlich das WM-Podium, aber auch hier ist bei noch 3 zu absolvierenden Grands Prix und 180 zu vergebenden Punkten weiterhin einiges möglich.

MX2 WM Stand nach 17 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 831 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 770, (-61)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 727, (-104)

4. Liam Everts (B), KTM, 681, (-150)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 581, (-250)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 570 (-261)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 511 (-320)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 456, (-375)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 337, (-494)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 317, (-514)

Im Rahmenprogramm wird in Afyonkarahisar das Finale der Damen-WM ausgetragen. Die 17-jährige Niederländerin Lotte van Drunen (Yamaha) ist auf dem Weg zum WM-Titel. Zur Erinnerung: Lotte stellte sich beim Grand Prix of Flanders, auf dem härtesten Sandkurs der Welt in Lommel, der männlichen Konkurrenz und holte in der MX2-WM ihren ersten Punkt. Van Drunen führt die WMX mit einem Vorsprung von 17 Punkten vor der Spanierin Daniela Guillem (GASGAS) an. Die deutsche Honda-Pilotin Larissa Papenmeier rangiert vor dem Finale auf Platz 5 der Tabelle.

In der EMX250 Europameisterschaftsklasse geht es in der Türkei in die 10. und damit vorletzte Meisterschaftsrunde. Der Franzose Mathis Valin (Kawasaki) bringt als Tabellenführer einen Vorsprung von 11 Punkten mit.

So können die Rennen in Afyonkarahisar verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 7. September 2024:



11:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:50 - WMX Lauf 1

14:40 - EMX250 Lauf 1

15:25 - MX2 Qualifikationsrennen

16:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 8. September 2024:



08:35 - WMX Lauf 2

10:25 - EMX250 Lauf 2



12:00 - MX2 Lauf 1

13:00 - MXGP Lauf 1

15:00 - MX2 Lauf 2

16:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr