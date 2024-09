MXoN Team Italien und Estland nominiert 04.09.2024 - 22:06 Von Thoralf Abgarjan

Italien wird beim Motocross der Nationen in Matterley Basin in der Besetzung Guadagnini, Adamo und Bonacorsi antreten. Tanel Leok startet bereits zum 22. Mal beim MXoN für Team Estland und wird in der MX2 Klasse starten.