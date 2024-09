Simon Längenfelder (GASGAS): Flexibilität war gefragt

Die Streckenbedingungen beim 18. Lauf der Motocross WM im türkischen Afyonkarahisar veränderten sich permanent, so dass von Fahrern und Mechanikern ein hohes Maß an Flexibilität gefragt war.

Punktgleich mit WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) stand der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder beim 18. Lauf der Motocross-WM mit einem 4-2-Ergebnis in Afyonkarahisar auf dem Podium und konsolidierte damit seinen 3. Platz in der MX2 WM.

«Ich habe mich das ganze Wochenende über auf dieser Strecke wohl gefühlt», erklärte der Deutsche. «Der Kurs hat sich von Samstag auf Sonntag stark verändert, aber ich bin mit den sich ändernden Bedingungen insgesamt gut klargekommen.»

«Vor allem im zweiten Rennen war es schwierig, den vierten Platz zu halten, wenn man zwischen zwei Fahrern eingeklemmt ist. Wir stehen jetzt auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung, was sich wirklich gut anfühlt und sind für die nächste WM-Runde in China bereit.»

Sowohl Kay de Wolf als auch Simon Längenfelder holten am Sonntag 40 WM-Punkte, aber am Samstag schnitt Längenfelder im Qualifikationsrennen auf Rang 4 besser als de Wolf auf Platz 9. Genau deshalb konnte Längenfelder seinen Rückstand zur Spitze in der Türkei um 5 Punkte auf 99 WM-Zähler verkürzen. Seine Titelchancen sind bei maximal 120 zu vergebenden Punkten zwar nur noch theoretischer Natur, aber die Bronzemedaille 3 bleibt in Reichweite, denn Liam Everts hat auf Platz 4 einen Rückstand von 47 Punkten.

MX2 Afyonkarahisar:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-4

4. Liam Everts (B), KTM, 3-5

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 6-3

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-6

7. Andrea Adamo (I), KTM, 5-9

8. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 7-8

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-7

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 11-11

...

DNS: Sacha Coenen (B), KTM

MX2 WM Stand nach 18 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 873 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 829, (-44)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 774, (-99)

4. Liam Everts (B), KTM, 727, (-146)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 624, (-249)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 601 (-272)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 539 (-334)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 456, (-417)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 368, (-505)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 338, (-535)