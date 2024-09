Afyon: Lucas Coenen (Husky) gewinnt Lauf 1

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten MX2-Lauf im türkischen Afyonkarahisar vor Simon Längenfelder (GASGAS), Liam Everts (KTM) und WM-Leader Kay de Wolf, der in einen Crash verwickelt wurde.

Der erste Lauf der MX2 Klasse in Afyonkarahisar (Türkei) begann mit einer Schrecksekunde für Tabellenführer Kay de Wolf (Husqvarna):ferruccio Zanchi zog den Holeshot knapp vor Simon Längenfelder (GASGAS) und Lucas Coenen (Husqvarna). In der ersten Runde stürzte Mikkel Haarup (Triumph). Sein Triumph-Teamkollege Camden McLellan und HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi konnten nicht ausweichen und gingen ebenfalls zu Boden. De Wolf krachte ebenfalls in die Unfallstelle und musste den am Boden liegenden Haarup überrollen. Der Niederländer kam von der Strecke ab, ging zwar nicht zu Boden, verlor aber einige Platzierungen.

Die Führung übernahm zunächst Lucas Coenen, während Liam Everts (KTM) und Thibault Benistant stürzten. Längenfelder hielt sich auf Platz 2, doch in Runde 7 konnte der Deutsche eine kleine Unsicherheit Coenens nutzen und in Führung gehen. Es schien, als kontrolliere Längenfelder das Rennen von der Spitze, doch 3 Runden vor Ultimo griff Coenen erneut an und ging am deutschen vorbei in Führung.

Lucas Coenen gewann mit einem Vorsprung von 5,2 Sekunden vor Längenfelder , Everts und de Wolf.

Mit 4 Runden Rückstand zur Spitze holte der Iraner Peyman Mohammadalizadeh erste WM-Punkte. Der türkische GASGAS-Pilot Yigit Ali Selek wurde sechsmal überrundet, bekam aber trotzdem einen WM-Punkt.

MX2 Lauf 1 Afyonkarahisar:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Liam Everts (B), KTM

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. Andrea Adamo (I), KTM

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

11. Thibault Benistant (F), Yamaha

12. Jens Walvoort (NL), KTM

13. Oriol Oliver (E), KTM

14. David Braceras (E), Fantic

15. Kay Karssemakers (NL), Fantic

16. Emil Weckman (FIN), KTM

17. Ferruccio Zanchi (I), Honda

18. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

19. Peyman Mohammadalizadeh (IRI), KTM

20. Yigit Ali Selek, (TUR), GASGAS

...

DNS: Sacha Coenen (B), KTM