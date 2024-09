Afyon: Jeremy Seewer (Kawasaki) gewinnt Lauf 1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer den ersten MXGP-Lauf in Afyonkarahisar (Türkei) vor Maxime Renaux (Yamaha), Jorge Prado (GASGAS) und Tim Gajser (Honda).

Erster MXGP-Lauf in Afyonkarahisar (Türkei): Schon auf der Startgeraden kam es zum Gerangel zwischen Febvre, Herlings und Fernandez. Der Franzose wurde von seinen beiden Nachbarn in die Zange genommen, ging über den Lenker zu Boden und musste das Rennen als Letzter in Angriff nehmen. Der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer zog den Holeshot und behauptete die Führung.

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings rangierte im Bereich der Top-7, stürzte aber in der Rechtskehre nach der Boxengasse und fiel auf Platz 19 zurück. Jeremy Seewer (Kawasaki) führte vor Tim Gajser (Honda), Maxime Renaux (Yamaha) und Jorge Prado (GASGAS). WM-leader Tim Gajser, der heute seinen 28. Geburtstag feiert, beging in der Anfangsphase einige Fehler und fiel auf Platz 3 zurück.

Für Jorge Prado ging es in diesem Rennen um nichts weniger als um die Titelverteidigung. Der Spanier erkannte seine Chance, in diesem Rennen Boden auf Gajser, der auf Platz 4 rangierte, gutzumachen, doch er verzettelte sich dabei. Von seinem lockeren und tänzerischem Fahrstil, der ihn sonst auszeichnet, war in der Türkei nicht viel zu sehen. Stattdessen fuhr er verkrampft und versuchte mit Verbissenheit, an Renaux auf Platz 2 vorbeizukommen. Selbst in einer Situation, als Renaux einen groben Fehler fabrizierte, fand Prado keinen Weg am Franzosen vorbei und wirkte zusehends frustriert. In den letzten Runden wäre er beinahe noch von Gajser kassiert worden, der sich die verzweifelten Bemühungen Prados aus sicherer Position ansehen konnte, dabei aber selbst Fehler beging.

Jeremy Seewer schien im Gegensatz dazu auf einer anderen Strecke unterwegs zu sein. Während Renaux und Prado aufs Ganze gingen und permanent am Limit unterwegs waren, schien Seewer auf einer Sonntagstour im Cruise-Mode unterwegs zu sein. Beinahe untertourig sah das zwar nicht sehr schnell aus, war aber hoch effizient. Konstant wie ein Schweizer Uhrwerk holte Jeremy seinen ersten Laufsieg in der Saison 2024 und den ersten Laufsieg als Kawasaki-Werksfahrer.

Jorge Prado riss im Ziel wütend seine Brille vom Helm und ärgerte sich über sich selbst. Er hat realisiert, dass er in diesem Rennen gute Chancen gehabt hätte, Boden gutzumachen, die er einfach nicht nutzen konnte. Das war allerdings ein mentales Problem, denn in diesem Rennen wirkte er wie ein Schatten seiner selbst.

Auch für Jeffrey Herlings dürfte auf Platz 10 der WM-Zug ohne ihn abgefahren zu sein, denn 'The Bullet' büßte sowohl auf Gajser als auch auf Prado wichtige WM-Punkte ein.

MXGP Lauf 1 Afyonkarahisar:



1. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

7. Romain Febvre (F), Kawasaki

8. Alberto Forato (I), Honda

9. Ruben Fernandez (E), Honda

10. Jeffrey Herlings (KTM)

11. Kevin Horgmo (N), Honda

12. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

13. Ivo Monticelli (I), Beta

14. Valentin Guillod (CH), Honda

15. Brian Bogers (NL), Fantic

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Cornelius Toendel (N), KTM

18. Josh Gilbert (GB), KTM

19. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

20. Brent van Doninck (B), Honda

...

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha